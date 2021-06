Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 giugno: Hope e Liam si sposano

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 8 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 8 giugno, di Beautiful Liam chiede a Douglas di sposare lui e Hope, alla presenza di Beth. Poi il giorno dopo si recheranno in municipio per ufficializzare il matrimonio. Douglas accetta con entusiasmo e finalmente Hope e Liam sono di nuovo marito e moglie. Steffy ammette che lasciar andare Liam per vederlo tornare da Hope l’ha fatta comunque soffrire, poi racconta il suo ruolo nell’inganno ordito da suo fratello. Convinta che il comportamento di Thomas non debba più far soffrire nessuno, Steffy incoraggia il padre Ridge a riconciliarsi finalmente con Brooke, che in fin dei conti ha sempre avuto ragione. Lei starà bene e farà di tutto per ricominciare la sua vita con Kelly. Nel frattempo di Thomas non ci sono più notizie e nessuno ha idea di dove possa essere finito.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Hope dice a Thomas che lui non la avrà mai e il ragazzo, guardandosi intorno, capisce di aver perso la donna che ama ma anche di non poter più contare sull’aiuto di nessuno. Dopo essere scoppiato a piangere, se ne va. Tutti sono preoccupati per lui e lo stesso Ridge ammette che non riuscirà mai ad abbandonarlo, visto che è sempre suo figlio, tuttavia ora non si lascerà più abbagliare dalle sue bugie e farà di tutto per farlo seguire da un bravo specialista. Douglas è molto dispiaciuto perché teme che suo padre sia arrabbiato con lui per aver raccontato ogni cosa alla mamma. A rassicurarlo ci pensano Hope e Steffy che gli spiegano che il suo papà presto capirà di aver sbagliato, si farà aiutare e tornerà a essere il padre affettuoso che merita. Nel frattempo vivrà con Liam, Hope e Beth che, insieme alla zia Steffy e a Kelly, gli daranno tutto l’amore che possono. Il bambino sembra molto felice di iniziare questa nuova vita.

Zoe è ancora molto scossa per essere stata lasciata sull’altare ma trova in Carter la spalla ideale per essere consolata: l’avvocato si offre di accompagnarla a casa. Brooke si complimenta con Steffy perché sa che non è stato facile augurare a Liam e Hope tutto il meglio, riconoscendo la loro famiglia e mettendo in pericolo la sua. La stessa Hope dice alla sorellastra che non ha cambiato idea sul crescere insieme i bambini come una sola famiglia e sa che troveranno il modo per andare tutti d’accordo. Poi Liam, insieme alla compagna e a Douglas, torna al cottage per ricongiungersi con Beth. Douglas è molto felice perché ha sempre sognato di poter vivere con la sua mamma e la sorellina, tanto da accettare di buon grado la proposta di Liam di essere una specie di vice papà. Una volta a casa, Liam chiede a Hope di poter restare un attimo da solo con il bambino perché ha bisogno di parlare con lui da uomo a uomo…

