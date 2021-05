Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 maggio: Liam e Brooke complici ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 8 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 8 maggio, di Beautiful i sospetti di Liam e Brooke sulle vere intenzioni di Thomas non sono poi così lontani dalla realtà. Dopo aver riunito tutta la famiglia a casa di Eric, lo stilista prima bacia appassionatamente Zoe davanti a tutto il suo pubblico, poi inginocchiandosi ai suoi piedi le offre un anello e le chiede di sposarlo. Ovviamente la ragazza risponde subito di sì e questa risposta suscita reazioni diverse nei presenti. Douglas è estremamente preoccupato mentre Steffy, che ha portato con sé Liam nella speranza che lui potesse rendersi conto che suo fratello è davvero cambiato, rimette tutti i pezzi insieme e si rende conto che è stata usata dal fratello. Anche Hope è preoccupata perché inizia a temere anche lei, come Douglas, che queste nuove nozze possano in qualche modo compromettere il suo rapporto con il bambino.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: Thomas sposa Zoe?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Douglas spiega a Hope che è molto triste perché pensa che il suo papà si sposerà con Zoe e quindi lei non sarà più la sua mamma. La Logan prova a rassicurarlo, dicendogli che qualsiasi cosa accada lei resterà sempre con lui ma il bambino è davvero molto agitato. I due non si rendono conto che Thomas sta ascoltando tutto nascosto dietro alla porta e al momento opportuno fa il suo ingresso in sala. Hope spinge il bambino a raccontare al padre che cosa c’è che non va e così il piccolo ubbidisce. A quel punto lo stilista fa un bellissimo discorso su come sia difficile per loro questa situazione e soprattutto sul fatto che capisce che lui ora sia confuso, visto che ha sentito per tanto tempo il padre dire che voleva stare con Hope e invece ora sta con la Buckingham. Aggiunge, però, che se con Hope le cose non hanno funzionato non può continuare ad incaponirsi e deve quindi ricostruirsi una vita con la nuova fidanzata. Poi invita il bambino a dare un’opportunità alla modella. Intanto Liam in un altro ufficio parla con Zoe e la invita ad aprire gli occhi perché è evidente che Thomas la sta usando. La modella, però, crede alla buona fede del compagno e ribatte che lo stilista ha un progetto per il futuro e anche lei è compresa in questo piano.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 maggio: Douglas spinge con Hope ma..

Steffy sola con Liam e…

Ridge va a trovare Steffy e Kelly e ne approfitta per invitare la ragazza a partecipare alla cena che Thomas ha organizzato quella sera a casa di Eric. La reazione della figlia, però, non è quella sperata quindi cerca di capire per quale motivo non riesca a perdonare suo fratello. Steffy non aggiunge nulla a quanto già detto ma non riesce a togliersi dalla mente che suo fratello sia ancora ossessionato da Hope, tanto da spingerla a baciare Liam per separarlo dalla Logan. Mentre padre e figlia discutono, arriva anche lo Spencer con Beth e il ragazzo ha subito un piccolo battibecco con Ridge che gli dice della cena che ha organizzato il figlio per dimostrare a tutti che le sue intenzioni con la Buckingham sono davvero serie. Quando Steffy resta da sola con Liam e sente tutto il dispiacere del ragazzo nel raccontarle le difficoltà con le quali riesce a gestire il rapporto con Hope e con Beth, i suoi sensi di colpa aumentano perché si rende conto che nulla sarebbe successo se non lo avesse baciato davanti alla Logan. Liam intuisce il suo disagio e cerca di rassicurarla sul fatto che lei non aveva premeditato nulla, non poteva sapere che Hope sarebbe arrivata sorprendendoli e soprattutto anche lui ha ricambiato il bacio, ma Steffy sa che le cose non sono andate proprio così.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 maggio: il piano di Thomas continua e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA