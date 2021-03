Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 marzo: Hope a caccia di uno stilista ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 8 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 8 marzo, di Beautiful, Liam ha un piano per scoprire le reali intenzioni di Thomas. Chiede quindi a Steffy di assumere nuovamente Zoe alla Forrester per mettere sotto pressione lo stilista: lo Spencer, infatti, è convinto che con l’aiuto della Buckingham riuscirà a far sì che Thomas, preso dal panico, tradisca le proprie intenzioni. La sorella dello stilista accetta ma quando Liam dice a Hope che la modella tornerà a lavorare in azienda, la compagna prende molto male la notizia. In realtà la Logan è molto agitata anche per altri motivi: per quanto abbia chiesto a tutti di lavorare alla sua collezione, non è riuscita a trovare uno stilista che possa lavorare alla sua collezione. Per questo motivo decide di prendere in considerazione la proposta di Thomas, non potendo fare altrimenti visto che il tempo stringe. Quando però va nel suo ufficio per parlare con lui, si trova davanti una scena che non avrebbe mai immaginato.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam ha convinto Steffy ad andare a casa di Vinny per avere informazioni da lui ma hanno trovato a casa del ragazzo Zoe, che vive lì per concessione di Thomas. La ragazza si sente molto in colpa per tutto quello che ha fatto sia a Hope e Liam che a Steffy e per questo motivo è disposta a raccontare tutto. Poi, anche per il fatto di essere stata respinta dallo stilista, ammette che il ragazzo è ancora ossessionato da Hope e, pur di rientrare a lavorare alla Forrester, si dice pronta ad aiutarli a scoprire la verità. Steffy, però, nutre ancora molto rancore nei confronti della ragazza che reputa colpevole di non aver rivelato che la bambina che la Forrester stava crescendo era in realtà figlia di Hope, per cui quando Liam le chiede di riassumere Zoe perché ha in mente un piano, non ottiene il consenso della ragazza che decide di andare via e tornare alla Forrester. In azienda Thomas ha incontrato Vinny il quale è molto felice di apprendere che l’amico si sta rimettendo in carreggiata, quando però si rende conto che è ancora ossessionato da Hope lo invita a non fare sciocchezze, visto che è ovvio che la ragazza ama un altro. Thomas, però, è convinto che prima o poi riuscirà a riconquistarla, anche perché ha intenzione di cambiare strategia e di iniziare a farsi desiderare di più, visto che fino ad ora essere troppo disponibile non ha dato i frutti sperati.

Thomas e Hope insieme oppure no?

Brooke cerca di mettere in guardia Hope perché pensa che la ragazza stia sottovalutando il pericolo rappresentato dal figliastro che è chiaramente ossessionato nuovamente dall’idea di conquistarla. Hope, però, si sente sicura dei suoi sentimenti verso Liam e promette di stare molto attenta. Poi va alla Forrester, decisa a trovare uno stilista che possa aiutarla a rilanciare la sua collezione senza ricorrere ai modelli di Thomas. La sua prima tappa è Quinn che resta molto colpita dalla proposta ma le ricorda che lei si occupa di disegnare gioielli e che non è in grado di creare anche vestiti. La invita poi a rivolgersi a Thomas ma Hope le spiega che non se la sente di lavorare così a stretto contatto con lui. Poi va da Sally e trova la stilista che sta parlando con Steffy. Quando le propone di lavorare con lei alla collezione di Hope For The Future, la Spectra le risponde che è lusingata da questa offerta ma che è già occupata in quanto sta disegnando la collezione della sua rivale nella gara, quindi non se la sente di militare anche per la squadra avversaria. Questa notizia getta la Logan nello sconforto perché non sa a chi chiedere aiuto per salvare la sua collezione e teme che la soluzione sia una sola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA