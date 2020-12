Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre: Thomas si vendica!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 dicembre, di Beautiful Brooke va al Bokini Bar per riprendere la cinta di Ridge e, come il barman ha precedentemente concordato con Thomas, Denny le racconta che la notte che il marito ha dormito lì non era solo. Intanto il Forrester, incurante del pericolo che corre il suo matrimonio, parla con Ridge e gli racconta quello che ha saputo dal piccolo Douglas. Lo Spencer vorrebbe fargli capire che Thomas è molto pericoloso e che non è un bene per il figlio trascorrere del tempo con lui perché il padre lo turba molto. Shauna non si rassegna all’idea che sua figlia Flo sia fuori dalla vita delle Logan e così va in ospedale per conoscere le condizioni di salute di Katie. Viene però scoperta da Bill che la caccia via in malo modo ma prima riesce a sapere che la più piccola delle sorelle Logan ha bisogno di un trapianto e non riesce a trovare un donatore compatibile. Inizia quindi a pensare che quel donatore potrebbe essere proprio Flo, così da riabilitarsi per tutto quello che ha fatto.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Shauna non ha intenzione di andarsene dalla Forrester e così cerca di alimentare continuamente il discorso con Ridge e riesce a farlo parlare della sua situazione difficile con Brooke e del fatto che il suo ostracismo nei confronti di suo figlio Thomas. La Fulton ovviamente si mostra molto comprensiva, si presenta come una ventata di aria fresca nella vita molto difficile che ha in quel momento lo stilista di punta della Forrester. In effetti Ridge le dice apertamente che parlare con lei è molto rilassante ma mette le mani avanti aggiungendo anche che lui ama sua moglie ed è sicuro che troveranno un modo per appianare le loro difficoltà. Chi invece spera nel contrario è Thomas che ha appena saputo da Danny che il padre ha trascorso la notte con Shauna e che probabilmente entrambi erano senza vestiti. La sua idea per sfruttare questa informazione è quella di far sapere a Brooke quello che è successo così da rovinare per sempre il matrimonio con suo padre. Poiché, però, non può esporsi in prima persona, deve essere Denny a raccontare tutto alla sua matrigna e in cambio aiuterà il barman a intraprendere la professione di modello. Denny alla fine cede al ricatto e chiama la Logan, chiedendole di passare al locale a ritirare la cintura che il marito ha dimenticato qualche notte prima.

Brooke intanto è a casa e racconta a Hope e Liam della discussione che ha avuto con Thomas, che è culminata con lo schiaffo che la donna gli ha dato. La loro conversazione, però, viene interrotta dall’arrivo di Douglas che era a casa di un amichetto ma che ha voluto farsi riaccompagnare perché non si sentiva bene. Quando Hope gli chiede che cosa sia successo, il bambino racconta dell’incontro avuto con il padre e di tutto quello che Thomas gli ha detto. In particolare il bambino è turbato perché il padre lo ha accusato di non essere un eroe e di averlo disobbedito, mandando a rotoli la loro famiglia e facendolo molto arrabbiare. Brooke, Hope e Liam sono sconvolti per quello che sentono e preoccupati che il bambino possa soffrire per questa situazione. La Logan, in particolare, è convinta che questa sia l’ennesima prova che il suo figliastro sia instabile e molto pericoloso sia per tutti loro che in particolare per il bambino. Douglas chiede a Hope e Liam di poter andare al cottage per giocare con Beth mentre Brooke riceve una telefonata da parte di Denny che le chiede di raggiungerla il prima possibile al Bikini Bar perché deve restituirle una cosa che appartiene a suo marito e che è lì dalla notte che Ridge ha trascorso nel locale, aggiungendo di aver provato a contattare suo marito ma senza successo.



