Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 febbraio: miracolo a L.A!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 FEBBRAIO

Beautiful torna in onda anche oggi, 9 febbraio, al pomeriggio per un’altra puntata al cardiopalma in cui il tema centrale continuerà ad essere proprio Thomas. Il giovane è sparito da un po’ e l’ultima volta che lo abbiamo visto era proprio nelle vasche con l’acido usato alla Forrester. Hope è convinta di averlo ucciso e questo senso di colpa la sta distruggendo insieme alla paura di finire in carcere per lungo tempo ma, intanto, la madre prova a calmarla e farla aspettare. Dopo aver evitato il peggio, ovvero che Ridge scoprisse tutto, adesso Hope darà nuovamente di matto convinta che questa cosa non debba essere taciuta e così sembrerà decisa a voler contattare la polizia e poi dire tutto proprio al padre di Thomas, lo farà davvero? Dall’altro lato abbiamo Steffy che, in attesa che arrivi il fratello in ufficio, saluta Liam e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto alla Forrester in questi anni al suo fianco. Lui, intanto, promette di starle più accanto, i due avranno modo di tornare insieme?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, infatti, Liam ha spesso discusso con Hope proprio per via del suo avvicinamento pericoloso a Thomas e tutto perché vuole ottenere da lui la firma sui documenti dell’affidamento congiunto del piccolo Duglas per il quale ormai è diventata una mamma. Questo lo ha portato sempre più vicino a Steffy che, però, è convinta che lui non possa reggere il peso di due famiglie. Liam le giura che ci sarà sempre un posto speciale per lei nel suo cuore perché ha messo al mondo sua figlia, la figlia che porta il nome di sua madre Kelly. Dall’altro canto, però, il giovane ha deciso di tornare a lavorare alla Spencer e lasciare così la Forrester e proprio nella puntata di ieri ha salutato la sua ex moglie pronta a ringraziarla per tutto il tempo passato insieme.

Brooke ferma Hope e…

Prima di salutarsi, però, i due si recano nella sala delle vasche dove si sincerano del fatto che tutto l’acido presente sia stato portato via e smaltito e che tutto sia accaduto senza alcun incidente e senza creare pericoli. Tutti gongolano per l’operazione riuscita mentre di Thomas non c’è più traccia. Ridge si presenta a casa di Brooke per chiedere a Hope quello che è successo tra loro e quando lei parla di Thomas al passato le cose precipitano. Lui le ricorda che un tempo lo chiamava papà e che lui le vuole bene e quindi non deve avere timore a dirgli le cose, anche quelle più brutte. Proprio in quel momento, mentre lei è quasi pronta a raccontare tutto, sua madre Brooke riesce a fermarla.



