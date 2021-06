Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Bill ripensa al bacio con Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 9 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 giugno, di Beautiful Ridge chiede nuovamente persone a Brooke per non averle creduto su Thomas. Ma i problemi per la coppia non sono finiti: qualcuno ha visto il bacio tra Brooke e Bill. Nonostante i due siano innamorati dei rispettivi consorti, sia Brooke che Bill continuano a ripensare a quel momento. Intanto Shauna confessa a Quinn tutto il suo rammarico per il riavvicinamento tra Brooke e Ridge. La donna a differenza di Bill ha un asso nella manica da poter giocare per distruggere la coppia: è proprio lei la testimone che ha visto il famoso bacio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, mentre Thomas si allontana da tutto e tutti, Hope chiarisce l’accaduto, lasciando Ridge ed Eric senza parole. La povera Zoe è distrutta dal dolore, ma Brooke pensa che questo sia il prezzo che deve pagare per tutto il male fatto in passato. Hope è preoccupata per il piccolo Douglas, per la delusione che gli ha causato suo padre. Ma avendo un fortissimo legame con Liam, Douglas è finalmente contento di star con la sua mamma Hope. Il piccolo è molto legato a Liam, che cerca la sua complicità per realizzare una romantica proposta di matrimonio a Hope. Douglas accetta ed è più che felice di aiutare lo zio Liam. Il bambino sposa Hope e Liam che indossano una t-shirt bianca con scritto sposa e sposo, confezionate proprio dal piccolo Douglas. Alla fine della celebrazione iniziano i festeggiamenti con Beth e Douglas. Ormai Thomas è stato smascherato davanti tutta la famiglia e suo padre non può più giustificarlo. Brooke è contenta di di poter finalmente rimettere le cose a posto, dato che Thomas aveva rischiato seriamente di far saltare il suo matrimonio con Ridge. Addirittura anche Shauna aveva cercato di intromettersi nella loro vita matrimoniale.

