Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Ridge e Shauna sposi a Las Vegas?

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 9 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Wyatt i lascia convincere da Flo e le promette che dirà a Sally che deve trovarsi una nuova casa. Nel frattempo la Spectra ritorna da Wyatt decisa a mostrare un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute. Brooke rientrata in ufficio scopre che suo marito è volato a Las Vegas con il jet aziendale in compagnia di Shauna. Infuriata per questa situazione, impone al pilota di ritornare indietro e riportare l’uomo immediatamente a Los Angeles. La serata romantica di Shauna e Ridge sta vivendo dei risvolti molto particolari: i due si baciano appassionatamente e completamente ubriachi vicino a una cappella nuziale…

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Sally chiede più tempo a Penny

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Eric, infastidito dai continui litigi fra Brooke e Quinn, si ritira nella sua stanza e lascia le due donne a continuare la loro discussione. La Fuller invita la sua rivale a lasciare in pace Ridge: se davvero vorrà sistemare le cose fra di loro e si sentirà pronto per perdonarla, la chiamerà lui stesso. La Logan conferma che gli sta lasciando tutto lo spazio che gli serve ma è comunque sicura che suo marito non stia da solo ma in compagnia di Shauna. A Los Angeles la Fulton, rincuorata dai discorsi di Ridge che le continua a dire di provare per lei dei sentimenti, decide di vivere la sua favola d’amore. Intanto Penny propone a Sally di far finta che la sua malattia sia in regressione oppure di sparire per un po’ con la scusa di andare in clinica per una nuova e miracolosa cura e di tornare poi a Los Angeles dicendo di stare di nuovo bene. La Spectra, però, pensa che Wyatt sia ancora troppo legato a Flo e che se lei si allontanasse per un certo periodo sicuramente lo perderebbe. Dice quindi all’amica che ha bisogno di più tempo per riuscire a riconquistarlo. Flo, invece, esprime i suoi dubbi a Wyatt proponendo che Sally trovi un’altra sistemazione, magari una clinica specializzata nella quale avere tutta l’assistenza necessaria.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 luglio: Flo mette in guardia WyattBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Ridge bacia Shauna

© RIPRODUZIONE RISERVATA