Beautiful/ Anticipazioni puntate 11-16 maggio: Thomas bacia Hope, e Liam?

Beautiful, anticipazioni puntate dall’11 al 16 maggio

Ecco le anticipazioni di Beautiful per le puntate dall’11 al 16 maggio. Thomas, ormai innamorato perso di Hope, decide di fare il grande passo e la bacia. La reazione della ragazza sarà raggelante e a nulla servirà la dichiarazione del ragazzo di volerla sposare e formare con lei una famiglia. Hope si confiderà poi con Flo per avere un consiglio. Intanto Waytt sarà sempre più dubbioso sulla sua storia con Sally, soprattutto dopo aver baciato Flo. Deciderà così di affrontare la Spectra e di chiederle di dirgli tutto rispetto al suo rapporto con Thomas. Sally prenderà molto male questa imposizione e deciderà di prendersi una pausa da questa relazione. Flo approfitterà della situazione per stare più tempo con Waytt. Anche Xander metterà alle strette la sua fidanzata Zoe perché ha intuito che c’è qualcosa che la ragazza nasconde. Pensa ad un tradimento oppure a problemi con il padre ma non immagina che Zoe nasconda addirittura un crimine. Infine ci saranno problemi fra Brooke e Ridge: la donna ha saputo dell’interesse di Thomas per Hope ed è molto contrariata; il Forrester, invece, pensa che i due ragazzi insieme stiamo molto bene e che questa nuova relazione potrebbe essere il via libera per un ritorno di Steffy e Liam insieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Flo non riesce a lasciarsi convincere dalle motivazioni di Shauna e di Zoe che fanno pressioni affinché la ragazza capisca che la soluzione migliore per tutti è quella di non dire nulla dello scambio delle culle. Shauna, però, va oltre e dice alla figlia che dovrebbe accettare la proposta di lavoro di Hope e finalmente vivere la vita che merita. Flo continua a dire di non poter vivere in pace con la sua coscienza ma all’improvviso arriva Waytt. Mentre Shauna e Zoe si nascondono in camera da letto, Flo accoglie Waytt che è venuto per farle una confessione. Le racconta del litigio che ha avuto con Sally per il sospetto che lo tradisca con Thomas ma aggiunge che non è solo colpa della fidanza perché lei è riuscita a capire con il suo intuito una cosa che neanche Waytt vuole ammettere con se stesso, ossia che pensa sempre più insistentemente a Flo. Alla fine del discorso la bacia e poi va via. Subito dopo Shauna e Zoe raggiungono Flo in soggiorno e la madre usa questa novità per convincere Flo che se raccontasse a tutti la verità perderebbe anche la possibilità di tornare con Waytt. Questa è la molla che fa scattare Flo: la ragazza accetta di suggellare un patto con la madre e con Zoe per non rivelare nulla a Hope. Intanto Zoe torna in ufficio e viene sorpresa da Xander mentre è assorta nei suoi pensieri: il fidanzato le chiede cosa la preoccupi così tanto.

A Parigi Amalia parla con Liam e gli consiglia di prendere seriamente in considerazione ciò che tutti reputano sia la cosa migliore da fare: deve lasciare Hope e tornare con Steffy per crescere insieme le loro figlie. La babysitter sa bene che lo Spencer ama sua moglie ma il fatto di aver perso la bambina rimescola le carte in tavola e richiede una nuova progettazione del futuro. Liam è molto confuso ma il discorso viene interrotto da una telefonata di Hope che racconta al marito le ultime novità e lo invita a restare con le bambine il più a lungo possibile perché lei sta bene e ha la sua famiglia che si occupa di lei. Successivamente Hope viene raggiunta da Brooke e Ridge ai quali racconta della proposta di lavoro che ha fatto a Flo ma aggiunge che la nuova Logan non ha ancora accettato il lavoro.



