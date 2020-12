Beautiful/ Anticipazioni puntate 14-20 settembre: Shauna prega sua figlia Flo per…

Beautiful, anticipazioni puntate 14-20 settembre

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 14 al 20 settembre, Shauna pregherà sua figlia Flo di sottoporsi alle analisi per verificare la compatibilità con Katie: la sua idea è che se dovesse risultare la donatrice idonea, potrà riscattarsi agli occhi delle Logan e riconquistare il suo posto in famiglia. Poiché risulta che può donare il rene, Flo si sottopone al trapianto ma chiedendo di restare anonima. Shauna, però, rivelerà a tutti che il rene che sta salvando la vita di Katie è proprio di Flo e questa informazione susciterà un moto di tenerezza nel cuore di Wyatt, nonostante il suo rapporto con Sally stia andando a gonfie vele. Thomas non si arrende all’idea di perdere Hope e allo stesso tempo vuole distruggere Brooke. Per questo motivo proporrà alla Fulton un’alleanza per eliminare per sempre la Logan dalla vita di suo padre. Shauna, che ormai è completamente invaghita di Ridge, riflette seriamente su questa offerta. Katie, grazie al trapianto, sta meglio ma il medico avvisa Bill che la donna corre comunque ancora pericolo di rigetto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope e Liam stanno vivendo serenamente la loro vita con la piccola Beth e si godono ogni istante della ritrovata famiglia, della quale, però, fa parte anche Douglas. Il bambino, vista l’assenza ripetuta di Thomas, vive a casa di Brooke e Ridge ma trascorre moltissimo tempo insieme a Beth: i due bambini si sono molto affezionati e il piccolo Forrester si trova molto bene anche con Hipe e con Liam con il quale costruisce addirittura una casetta per gli uccelli in giardino. Proprio per questo motivo Hope trova finalmente il coraggio di dire a Liam quello che ha nel cuore da qualche tempo: vorrebbe chiedere l’affidamento del bambino. Non è solo una questione di gratitudine perché è stato solo grazie a Douglas che loro due hanno potuto ritrovare la piccola Beth, ma è anche per salvaguardare la salute e l’incolumità del bimbo che quando sta con loro è molto più sereno. Liam è completamente d’accordo e appoggia la decisione della compagna. Poi i due inviano a Brooke alcune foto che hanno fatto quel giorno stesso insieme a Beth e Douglas, per far vedere alla Logan quanto sono felici tutti e quattro insieme.

Quando la foto arriva sul cellulare di Brooke, la donna non esita a farla vedere immediatamente a Ridge con il quale c’è in atto una discussione. La Logan, infatti, sta provando a far capire al marito che, per il bene del loro nipotino, sarebbe meglio che Thomas firmasse i documenti per dare in affido il bambino a Hope e Liam. Ridge considera questa richiesta una ripicca della moglie nei confronti di Thomas che ritiene responsabile di aver fatto soffrire sua figlia. Brooke, invece, sostiene che questa decisione potrebbe fare solo del bene al bambino, che è chiaramente spaventato quando sta con il padre ma che ha bisogno di serenità e stabilità, soprattutto dopo aver già perso la mamma. Ridge si sente molto in colpa nei confronti del suo primogenito e per questo non vuole appoggiare la richiesta di Brooke ma vorrebbe da parte della moglie una maggiore comprensione nei confronti di un ragazzo problematico ma sicuramente non cattivo. Thomas, ignaro del fatto che Logan stia cercando di allontanarlo dal figlio, è da Shauna e le spiega ancora una volta che non è andato a trovarla per ostacolare una sua eventuale relazione con il padre ma proprio perché vuole offrirsi come suo alleato per riuscire a eliminare una volta e per sempre Brooke dalla famiglia Forrester.



© RIPRODUZIONE RISERVATA