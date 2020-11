Beautiful/ Anticipazioni puntate 16-22 novembre: Ridge torna a casa

Beautiful, anticipazioni puntate 16-22 novembre

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, quelle dal 16 al 22 novembre, Ridge racconta alla moglie non solo che ha accettato che il magistrato conceda la libertà a Flo per proteggere suo figlio ma anche che Thomas, a breve dimesso dall’ospedale, tornerà a vivere a casa con loro. Ovviamente la Logan va su tutte le furie perché non ritiene opportuno che il ragazzo, dopo tutto quello che ha fatto, torni a vivere a casa con loro e per di più così vicino a Douglas e a Hope. Fra i due scoppia una discussione molto accesa e il Forrester va via di casa e si rifugia al Bikini dove si ubriaca. Viene raggiunto da Shauna che è appena stata a casa da Brooke per tentare di convincerla a perdonare Flo e ridarle il suo lavoro alla Forrester Creation ma la Logan l’ha cacciata via in malo modo. Per vendicarsi di tutte le cattiverie che le sono state dette, Shauna approfitta della situazione fragile di Ridge e al mattino dopo i due si risvegliano nello stesso letto. Flo chiede il perdono di Wyatt ma trova nel ragazzo un muro di indifferenza perché lo Spencer si sente molto ferito per tutte le bugie che la ragazza gli ha raccontato e così le dice anche che sta frequentando nuovamente Sally.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna prova a convincere Ridge che dare il consenso affinché Flo riceva l’immunità in cambio della testimonianza che inchiodi Reese sia un atto di bontà, perché dà alla giovane la possibilità di ricostruirsi una vita. Il Forrester accetta ma specifica che lo fa solo per proteggere suo figlio perché in realtà la sua opinione sulla Fulton non è cambiata. Quando viene convocata anche Flo e le viene detto che nel giro di qualche ora verrà rilasciata, la ragazza non crede alle sue parole e ringrazia innanzitutto sua madre per non averla mai abbandonata. Poi ringrazia anche Ridge e gli assicura che da questo momento in poi farà di tutto per guadagnare il perdono della sua famiglia per tutto quello che ha fatto loro di male. Quando Flo esce per andare a firmare le carte della scarcerazione, Shauna abbraccia Ridge dicendogli che, anche se lui afferma di averlo fatto per il figlio, comunque lei gli sarà per sempre grata e farà qualunque cosa per ricompensarlo pr quello che ha fatto per sua figlia e, in senso lato, anche per lei.

Quando Ridge torna a casa deve affrontare la prova più difficile: dire a sua moglie che il tenente Sanchenz gli ha comunicato che Flo Fulton non verrà processata e che la sua scarcerazione avverrà in giornata visto che la donna ha accettato di testimoniare contro Reese Buckingham. Negli uffici della Spencer Communication, invece, Sally decide di fare una sorpresa a Waytt e arriva all’improvviso in ufficio dove lo trova che parla con un suo collaboratore impartendo ordini con fare molto deciso. Quando i due restano finalmente da soli, Sally lo stuzzica molto dicendogli che questa sua nuova versione così sensuale è davvero molto sexy e che apprezza molto il cambiamento che ha avuto negli ultimi anni. Waytt prende queste parole come un invito e la bacia con passione, dicendole che se lo desidera lui può liberarsi da ogni impegno e avere tutto il pomeriggio libero da trascorrere insieme a lei. La Spectra, però, pur accettando i suoi baci gli ricorda che ha promesso di andarci molto piano e quindi non se la sente di ributtarsi con tanto entusiasmo nella loro storia, poiché è ancora molto scottata dalla velocità con la quale lo Spencer l’ha messa da parte per tornare con Flo. I due non immaginano che proprio in quei minuti la Fulton sta per ritrovare la sua libertà ed entra accompagnata dalla madre in quella che una volta era la casa di Reese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA