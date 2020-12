Beautiful/ Anticipazioni puntate 21-27 dicembre: Flo e Wyatt di nuovo vicini ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 dicembre

Nelle puntate dal 21 al 27 dicembre di Beautiful, Flo e Katie entrano in sala operatoria per il trapianto di rene. La Fulton ha chiesto di restare anonima perché non vuole che il suo gesto possa essere mal interpretato dalla famiglia Logan, ma quando tutti sono riuniti in ospedale in attesa di conoscere l’esito dell’operazione, arriva Shauna che dice a tutti che la vita di Katie è salva solo per la generosità di sua figlia. Tutti sono molto colpiti da questo gesto e anche Waytt viene a saperlo e decide di andare a trovare in ospedale la sua ex fidanzata, turbato da tanta generosità. Quando lo vede, Flo gli dice che non smetterà mai di amarlo anche se sa perfettamente che lui ha deciso di rifarsi una vita con Sally, chiedendo alla Spectra di sposarlo. Liam decide, all’insaputa di Hope, di portare la piccola Beth in visita a casa di Steffy perché si rende conto che la sua ex compagna soffra molto per aver perso quella che credeva Phoebe e le promette che farà di tutto affinché la bambina possa continuare a far parte della sua vita.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo è in attesa in ospedale di conoscere l’esito degli esami di compatibilità con Katie. La ragazza spera di poter essere la donatrice che sua zia aspetta perché questo potrebbe aiutarla a ripulirsi la coscienza per tutto il male che ha fatto alla famiglia Logan. Quando finalmente arrivano i risultati degli esami e si viene a sapere che è possibile per lei donare il rene a Katie, Flo è molto emozionata, conferma ai medici di voler procedere con la donazione il prima possibile ma chiede come unica condizione che il suo nome resti protetto dall’anonimato. Quando Florence resta sola con sua madre, Shauna le fa i complimenti per il coraggio e poi le domanda come mai abbia deciso di non dire a nessuno che sarà lei la tanto attesa donatrice: in questo modo secondo la donna non potrà sfruttare questo gesto per rientrare nel cuore non solo dei Logan ma anche di Waytt. La figlia, però, le spiega che la decisione di donare è legata al desiderio di perdonarsi e non a quello di ripulire la sua immagine agli occhi dei parenti. Shauna a malincuore promette che manterrà il segreto e non racconterà nulla a nessuno, nemmeno a Ridge.

In ospedale intanto tutta la famiglia è riunita intorno a Katie che è molto spaventata perché sa che non c’è nulla da fare e che presto morirà. Bill prova a consolarla senza successo e quando la donna resta sola con Brooke chiede alla sorella maggiore di prendersi cura non solo del figlio ma anche del compagno se lei non dovesse farcela. I medici che hanno in cura la donna convocano tutta la famiglia, chiedendo anche che resti il piccolo Will. Quando arrivano comunicano la bella notizia: è stato finalmente individuato il donatore compatibile e il giorno dopo si procederà al trapianto. Tutti scoppiano in un pianto liberatorio e di gioia ma quando Brooke chiede il nome del donatore, i medici dicono che la persona ha voluto mantenere l’anonimato. Negli uffici della Forrester la notizia giunge anche a Liam e Waytt che si sono incontrati per capire se possono fare qualcosa per il padre. L’occasione, invece, si è trasformata per Waytt in un momento di confessione con il fratello: anche se sta per sposare Sally ed è molto felice della decisione presa, non riesce a non pensare a quanto male gli abbia fatto Flo e a tutte le bugie che la donna che pensava sarebbe stata al suo fianco per sempre gli ha fatto.



