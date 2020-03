Beautiful/ Anticipazioni puntate 23-29 marzo 2020: Hope e Thomas innamorati?

Beautiful, anticipazioni puntate 23-29 marzo 2020

Beautiful torna con tante novità e tanti colpi di scena, andiamo a vedere le anticipazioni delle puntate dal 23 al 29 marzo 2020. La vicinanza fra Hope e Thomas si farà sempre più intensa, anche perché il ragazzo con il figlio Douglas sono andati a vivere a casa di Ridge e Brooke. Hope confesserà alla madre di sentirsi molto meglio da quando nella sua vita è entrato il bambino che, tra l’altro, sembra essersi molto affezionato alla ragazza. Brooke, però, rimprovererà la figlia di trascurare troppo il marito, soprattutto dopo aver scoperto da Ridge che Taylor sta tramando per rovinare il matrimonio di Hope e Liam spingendoli fra le braccia di Thomas e Steffy. Anche Sally avrà i suoi problemi con Queen. La donna, infatti, incontrerà finalmente Flo e non solo si dimostrerà molto felice della sua presenza ma inviterà la ragazza a non farsi sfuggire di nuovo Waytt. Sally riceverà una proposta di lavoro che rimetterà in discussione il progetto di lavorare alla Spencer mentre Waytt sarà sempre più convinto di iniziare a collaborare con il padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa di Ridge e Brooke, l’uomo e Taylor continuano a discutere dell’idea della psichiatra: spingere il figlio Thomas fra le braccia di Hope, così da far loro ricostruire una vera famiglia, insieme a Douglas. Taylor prova a convincere l’ex marito dicendogli che in fin dei conti i due ragazzi un tempo si amavano e la loro relazione si era interrotta bruscamente per fatti indipendenti dalla loro volontà. Inoltre è evidente che Steffy sia ancora innamorata di Liam e se tornasse insieme a lui abbandonerebbe l’idea di lasciare Los Angeles per trasferirsi a Parigi. Per questo motivo prega Ridge di convincere Hope a lasciare Liam per fare da mamma a Douglas. Il Forrester, però, è assolutamente contrario a questa idea perché ritiene che Hope abbia sofferto troppo nella vita e non merita di vedere andare in pezzi il suo matrimonio. Taylor piange perché soffre molto da quando la sua famiglia si è sfasciata e confessa a Ridge di amarlo ancora e di sentire la mancanza della loro famiglia. Presa dall’enfasi del momento, bacia l’ex marito ma viene da lui prontamente allontanata. Ridge la invita a dimenticare quel bacio perché lui ama Brooke e non ha intenzione di lasciarla. I due non si sono accorti dell’arrivo della Logan che fa il suo ingresso appena Ridge lascia la stanza. La donna dice a Taylor che capisce il suo dolore e la sua confusione dovuta al momento difficile che sta attraversando tuttavia la intima di stare lontana da suo marito perché non tollererà alcun comportamento scorretto.

Nell’ufficio di Bill, lui e Katie riflettono su che cosa possono fare per mantenere sempre perpetuo il ricordo di Caroline. Bill si fida del gusto e della creatività dell’ex moglie ed è sicuro che troverà un’idea vincente. Le confessa, poi, di esserle molto grato per la sua vicinanza e di apprezzarla come persona perché è l’unica donna che ha mai davvero dimostrato amore nei suoi confronti. Alla Spencer Communications, però, ci sono ancora Waytt e Liam che con Justin, Donna e Sally discutono di quello che è successo dalla morte di Caroline in poi. Tutti si chiedono se fra Bill e Katie scoccherà di nuovo la scintilla, dopo aver visto nell’ultimo periodo la loro tenera vicinanza: tutti desiderano di vederli di nuovo insieme come coppia. Al cottage di casa Forrester, intanto, Hope e Douglas vengono raggiunti da Thomas e tutti e tre trascorrono un pomeriggio allegro insieme e sembrano davvero una famiglia unita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA