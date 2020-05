Beautiful/ Anticipazioni puntate 25-30 maggio: Liam neutralizza Thomas? Anche no!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntate 25-31 maggio

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 25 al 31 maggio, Thomas non si darà per vinto e continuerà ad usare Douglas per riuscire ad arrivare a Hope. Liam, però, capirà il tentativo del Forrester e proverà a mettere in guardia la moglie che si dimostrerà molto infastidita. Flo, intanto, avrà l’ennesima discussione con Zoe che teme che, ora che Flo ha nuovamente una relazione con Wyatt, possa confessare al fratello di Liam la verità sullo scambio delle culle. Bill Spencer, invece, tenterà ancora di conquistare Katie ma la Logan non si fida dell’uomo e vorrà metterlo alla prova. Con l’aiuto di Shauna proverà a tentarlo e a spingerlo fra le braccia della donna con la quale tanti anni prima aveva trascorso una notte d’amore. Shauna, così, tenterà di sedurlo nel suo ufficio mentre Katie è nascosta dietro la porta per scoprire i risultati dell’esperimento ma incredibilmente lo Spencer non cederà. Respingendo Shauna, le dirà che pur trovandola una bellissima donna, il suo più grande desiderio è quello di tornare con la sua ex moglie e ricostituire con lei e il piccolo Will la loro famiglia. Quando Katie racconterà alle sorelle quello che è successo, entrambe la spingeranno ad andare subito da Bill e accettare finalmente la sua proposta di matrimonio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt e Flo stanno per fare l’amore ma all’improvviso lo Spencer si blocca perché vorrebbe che quel momento tanto atteso fosse davvero speciale. Così i due si ricompongono e decidono di continuare a parlare del loro futuro insieme. Wyatt dice a Flo che non l’ha mai dimenticata e che ha sofferto tanto quando la madre lo costrinse a lasciare Las Vegas per scappare a Los Angeles. Poi racconta alla sua nuova fidanzata di averla cercata in tutte le donne che ha incontrato successivamente e che non ha mai trovato la sincerità con cui Flo l’ha sempre trattato. Flo si sente in colpa perché sa benissimo che gli sta nascondendo un enorme segreto che potrebbe condizionare la vita del fratello di Liam e di conseguenza anche quella di Wyatt. Intanto proprio Liam è alle prese con Thomas e i suoi tentativi di conquistare Hope. Ha posto alla moglie la fatidica domanda su che cosa desideri veramente e Hope tentenna a rispondere. Thomas gongola perché pensa di aver vinto la sua battaglia, Liam teme che la moglie abbia deciso di lasciarlo ma è dietro l’angolo il colpo di scena: pur restando sempre vicino a Douglas per aiutarlo a superare il suo dolore, è con il marito che vuole costruire il suo futuro. Gli occhi di Liam si sciolgono in lacrime per la gioia.

Quinn ha chiesto ad Eric il permesso di invitare Shauna e Flo a vivere a casa con loro. Racconta al marito di come l’amica in passato l’abbia aiutata a superare momenti molto difficili, dandole un tetto e i soldi per mangiare quando non aveva davvero nulla. Ora vorrebbe ricambiare la premura che Shauna le ha sempre dimostrato facendo qualcosa per lei e la figlia che a Los Angeles non conoscono nessuno e sono costrette a vivere in una piccola casa. Eric decide di accontentare la moglie, anche perché sente che la casa è davvero troppo silenziosa. Quando Shauna arriva, prima Quinn le fa fare un giro della loro immensa casa e poi le chiede di trasferirsi insieme a Flo a vivere a casa Forrester: in questo modo potrebbero risparmiare sui soldi dell’affitto e avrebbero l’occasione di poter trascorrere più tempo insieme. Shauna è felice ma non sa cosa dire.



