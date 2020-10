Beautiful/ Anticipazioni puntate 25 e 24 ottobre: Brooke ucciderà Thomas?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 OTTOBRE

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Beautiful anche domani pomeriggio, alla domenica, con Thomas sempre più infuriato e pronto ad incontrare Hope dopo la discussione e le minacce ai danni di Douglas. E’ davvero così che andrà a finire per lui? Avrà modo di tornare a Los Angeles e arrivare, indisturbato, a Hope? Le anticipazioni di Beautiful lasciano pensare che le cose non saranno così facili e che Thomas si troverà presto a discutere con Hope ma, soprattutto, dovrà fare i conti con quella che sarà la reazione di Brooke che interverrà durante la discussione dei due spingendo il figlio di Ridge che, a quel punto, cadrà rovinosamente dalla scogliera sotto gli occhi attoniti del padre. Sarà questo il tema della prossima puntata della soap americana ma anche di quelle che verranno da lunedì. (Hedda Hopper)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, sabato 24 ottobre, di Beautiful Hope racconta a Ridge e Brooke di aver sentito Thomas e di avergli comunicato che ha richiesto l’annullamento del matrimonio. Poi si reca da Steffy perché deve prendere alcune cose di Beth da portare alla bambina. Intanto Thomas scaglia la sua furia contro il figlio e con uno stratagemma riesce a convincere Amalia a portargli il bambino da Vinny. Una volta che il piccolo è solo con lui, lo affronta con molta violenza perché lo accusa di essere l’unico colpevole con il suo comportamento dell’allontanamento di Hope. Il piccolo Douglas è davvero molto spaventato e non riconosce più il padre che è fuori di sé dalla rabbia.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Hope spiega a Liam che ha intenzione di chiamare Thomas perché vuole che sappia che le sue intenzioni sono quelle di annullare immediatamente il loro matrimonio e non avere più nulla a che fare con lui. Lo Spencer non è molto d’accordo con questa decisione ma vedendo la determinazione della ragazza decide di lasciarla fare. Così la Logan chiama Thomas il quale, vedendo il suo numero comparire sul telefono, decide di rispondere immediatamente. All’inizio il Forrester prova a giustificarsi, dicendo di essere sicuro che Liam e Brooke stanno provando a metterla contro di lui ma che, se gli darà l’opportunità di spiegarsi, potrà mettere a posto tutto. Hope, però, non gli dà il tempo di parlare e gli dice che lui l’ha tradita, che ha preferito tenere per sé il segreto di Beth solo per assecondare i suoi desideri ma che ora tutto questo finirà perché lei ha già dato mandato al suo avvocato di presentare i documenti dell’annullamento. Poi chiude la telefonata dicendole che non vuole sentirlo mai più in tutta la sua vita e attacca, non prima di averlo invitato a chiamare suo figlio che ha bisogno di lui. A nulla vale il tentativo di Thomas di provare a far leva sull’affetto di Hope verso Douglas: la donna gli risponde di affrontare da solo la sua famiglia. Poi, dopo aver raccontato a Liam cosa si sono detti durante la chiamata, gli chiede se Douglas potrebbe vivere insieme a loro visto che è evidente che al padre non interesse più nulla di lui.

Thomas non prende bene la notizia dell’annullamento del matrimonio e subito prova a raccogliere informazioni online per capire se può opporsi alle intenzioni di Hope. Quando scopre che questo non è possibile, inizia ad andare in escandescenza e a nulla serve l’intervento di Vinny che tenta di calmarlo. Le ire di Thomas convergono soprattutto contro il piccolo Douglas perché il giovane Forrester reputa che sia stato proprio il bambino la causa principale dell’allontamento di Hope e per questo ha intenzione di chiudere subito i conti con il piccolo. A casa di Brooke e Ridge, i due coniugi litigano per il solito argomento: Thomas. A Ridge non è andato a genio il fatto che sua moglie abbia raccontato al tenente Sanchez alcuni particolari dello stato mentale del figlio che sarebbe stato meglio tacere. La Logan, però, ribatte che è troppo preoccupata per sua figlia e che ora lo è anche per Douglas visto che il padre non ha mostrato alcun interesse a conoscere le sue condizioni. Mentre Brooke dice a Ridge che è meglio se il bambino stia un po’ lontano dal padre, in soggiorno arriva proprio il piccolo che sta aspettando la tata Amalia per andare allo zoo. Parlando con il piccolo, che chiede insistentemente del padre, la Logan gli dice che dopo lo zoo e dopo che Hope sarà tornata da casa di zia Steffy loro due potranno trascorrere del tempo insieme.



