Beautiful/ Anticipazioni puntate 27-31 luglio 2020: Thomas droga Liam!

Beautiful, anticipazioni puntate 27-31 luglio 2020

Gli episodi di Beautiful in onda durante la settimana che va da lunedì 27 luglio 2020 fino a venerdì 31 luglio 2020, portano con loro numerose novità. Le anticipazioni infatti svelano fin da subito i reali motivi per cui Thomas si è fatto recapitare della droga. A quanto pare Brooke aveva ragione, il suo figliastro non è una persona affidabile ed è disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. É chiaro che nel suo mirino c’è Liam che nel frattempo continuerà a tentare di convincere Hope che il giovane Forrester è diverso da ciò che sembra. Durante questa settimana inoltre, secondo le anticipazioni, Wyatt compirà un passo molto importante nei confronti di Flo. A quanto pare alle porte c’è la richiesta di una convivenza. Grandi decisioni anche per Shauna che a causa di un forte sentimento di nostalgia, deciderà di far ritorno per sempre a Las Vegas. I protagonisti dell’intera settimana continueranno ad essere però Thomas, Liam e Hope. Liam a sua insaputa beve il cocktail dove è stata messa la droga portata in casa da Thomas. Il piano diabolico del figlio di Ridge sta funzionando. Liam andrà fuori di sè e Thomas strumentalizzerà questi strani comportamenti di Liam per far cambiare idea a Hope nei suoi confronti.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti negli ultimi episodi di Beautiful. Brooke è molto preoccupata per sua figlia Hope. Nonostante poche puntate fa è avvenuto l’incidente stradale di Emma, che le ha causato la morte, Steffy e Liam hanno organizzato una festa. Si tratta di un party in spiaggia e naturalmente Hope e Thomas sono invitati. Brooke fin da subito si è mostrata contrariata e ha consigliato a sua figlia di non partecipare. Per Ridge invece si tratta di un’occasione che nasconde un aspetto positivo e che aiuterebbe Hope e lo stesso Thomas a svagarsi e dimenticare per un attimo quanto accaduto. La realtà è che secondo Brooke dietro alla personalità di Thomas si nascondono degli aspetti pericolosi, ancora non del tutto chiari. Dopo aver scoperto infatti dettagli agghiaccianti sui momenti antecedenti all’incidente di Emma, entrambe le Logan nutrono dei sospetti nei confronti del ragazzo. Aver scoperto infatti che Thomas ha avuto un terribile litigio con Emma, dove si discuteva di lasciare l’azienda, ha dato modo ad Hope e Brooke di sentirsi legittimate nel guardare il giovane con occhi diversi.

Con questi presupposti Hope accetterà di partecipare alla festa che si tiene presso la casa sulla scogliera di Steffy e Liam. Brooke è molto in ansia non solo per la presenza di Thomas, ma anche perchè teme che il ragazzo possa combinare qualcosa. E infatti poco prima della partenza, durante la puntata, si vede Thomas incontarsi con Vinnie. Il motivo dell’incontro è a dir poco sconvolgente perchè si tratta della consegna di una busta che sembrerebbe contenere droga. La scena però riporta immediatamente alla festa e più di preciso all’arrivo di Hope, Thomas e del piccolo Douglas presso la casa al mare. Sappiamo quanto Hope e Douglas siano attaccati alla famiglia e questa festa è di certo l’occasione ideale per passare un pò di tempo insieme. Proprio in questo contesto accade qualcosa di commovente e inaspettato. Infatti Hope può finalmente tenere tra le braccia la piccola Phoebe. Da questo incontro si intuisce che tra le due cugine c’è qualcosa di magico. A spezzare il fiato è però il momento in cui si sente la giovane Logan chiamare la piccola con il nome di Beth, un momento che stringerà il cuore a tutti i presenti, primo tra tutti a Liam.



