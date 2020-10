Beautiful/ Anticipazioni puntate 5-11 ottobre: Liam svela tutto a Hope

Beautiful, anticipazioni puntate 5-11 ottobre 2020

Diamo uno sguardo a cosa accadrà nelle puntate di Beautiful della settimana dal 5 all’11 ottobre. Liam racconta tutto a Hope e le spiega come mai sia stato possibile sottrarle Beth. Poi insieme spiegano la verità a Steffy che è sconvolta e soprattutto non vorrebbe rinunciare a quella che ha creduto essere sua figlia, tuttavia alla fine cede perché capisce che è giusto che la bambina torni con i suoi veri genitori. Prima, però, c’è un acceso scontro fra le due ragazze e Liam dovrà riuscire a mediare. Anche Ridge e Brooke vengono a sapere tutta la verità e la Logan promette a Flo che pagherà caro quello che ha fatto. Waytt lascia la Fulton per sempre e viene a sapere da Eric che Sally è ancora innamorata di lui. Per questo motivo chiede alla ragazza di tornare insieme e la Spectra accetta ma gli dice che vuole uno stile di vita diverso, fatto di regali e lusso. Ridge e Brooke discutono di tutto quello che è successo e litigano perché, nonostante tutto, il Forrester si ostina a difendere suo figlio che ha avuto però un ruolo principale in tutta questa vicenda.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo a Beautiful nelle ultime puntate. Liam porta Hope a casa di Steffy e finalmente la ragazza può riabbracciare sua figlia, la piccola Phoebe/Beth, per la prima volta come sua madre. Il momento è molto emozionante per lei perché, appena prima di riavere fra le braccia la bambina, inizia a ricordare tutta la sofferenza nata la sera della finta morte di Beth e proseguita per tutti i mesi successivi. Quando lo Spencer porta la piccola alla madre, in un attimo Hope dimentica tutte le sue sofferenze e baciando Beth le dice che non la lascerà mai più e che finalmente potrà avere la sua famiglia insieme, con la mamma e il papà. Poi guarda intensamente Liam negli occhi perché cerca la sua conferma: ora che la bambina è stata ritrovata quale sarà la decisione di Liam, che attualmente vive con Steffy? Lo Spencer, però, non ha dubbi: guarda la mano sinistra di Hope, ormai libera all’anello nuziale di Thomas, e la bacia teneramente. La loro famiglia è finalmente riunita ma Hope ha bisogno di sapere come sia potuto accadere che la bambina sia stata a loro sottratta: Liam è pronto per raccontare il coinvolgimento di Flo.

Intanto negli uffici della Forrester, Shauna prova a convincere la figlia ad andarsene immediatamente da Los Angeles e scappare lontano, per evitare che la polizia possa prenderla. Flo, però, non è d’accordo con il consiglio della madre e le dice che deve finalmente affrontare le sue responsabilità. Mentre discutono arrivano, però, Brooke e Ridge che sono molto preoccupati per quello che sta succedendo a Liam e chiedono alla ragazza se le sue supposizioni sono esatte. Flo fra le lacrime conferma che Liam è stato da lei facendole le stesse domande e che la piccola Phoebe non è sua figlia. La Fulton non ha mai partorito e la piccola Beth non solo è viva ma è molto più vicina a loro di quanto si possa immaginare in quanto in realtà è Phoebe, la figlia adottiva di Steffy. Brooke è sconvolta e le chiede di chi sia la colpa di tutto questo e Flo fa il nome di Reese Buckingham. Proprio in quel preciso momento entra in ufficio Zoe che prova ad andarsene per non essere coinvolta nel discorso: quando Brooke le dice che il padre è stato coinvolto nel rapimento di Beth, la modello prova a negare tutto ma la Logan la inchioda alle sue responsabilità dicendole che ormai tutti sanno che lei ha sempre saputo la verità ma ha taciuto per coprire il padre.



