Beautiful/ Anticipazioni puntate 7-13 dicembre: Brooke schiaffeggia Thomas

Beautiful, anticipazioni puntate 7-13 dicembre

Nelle nuove puntate di Beautiful, della settimana dal 7 al 13 dicembre 2020, la discussione fra Thomas e Brooke si fa sempre più accesa e la donna lo schiaffeggia. Questo accende il risentimento del Forrester che decide di vendicarsi, così quando viene a sapere che il padre ha trascorso la notte con Shauna, decide di farlo sapere casualmente alla matrigna, così da farla soffrire. È Vinny a fare da messaggero e porta a Brooke anche le prove di quello che ha detto: la cintura di Ridge. Quando l’uomo torna a casa la sera e prepara alla moglie una cena a lume di candela, non ha da parte di Brooke la reazione sperata perché la donna gli rinfaccia di averla tradita. Thomas, non ancora soddisfatto per tutto il male che sta facendo, va da Shauna e le propone di mettere insieme le loro forze per separare Brooke e Ridge. Intanto i componenti della famiglia Logan continuano a fare gli esami di compatibilità per scoprire chi possa essere il donatore del rene per Katie ma per ora non c’è l’esito sperato. Shauna suggerisce allora a Flo di fare anche lei il test: se dovesse essere compatibile e donasse il rene alla zia, potrebbe riguadagnarsi il rispetto della famiglia Logan.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Beautiful. Shauna va a trovare Ridge in ufficio perché spera di avere modo di ricreare la confidenza della notte che hanno trascorso insieme. Il Forrester è molto imbarazzato quando la vede perché pensa che non ci sia molto altro che possano condividere e tiene ancora una volta a specificare alla madre di Flo che quella notte era molto ubriaco e che, anche se ha apprezzato l’aiuto che gli ha dato la notte incriminata, non cambia la sua opinione per quanto riguarda la colpevolezza di Shauna e di sua figlia. Poiché, però, Shauna continua ad avere un atteggiamento molto gentile e tenero nei suoi confronti, Ridge non riesce a trattarla male ma la prega di continuare a mantenere il riserbo su quanto è accaduto perché pensa che sua moglie non capirebbe. Shauna, però, lo rassicura sul fatto che dalla sua bocca non uscirà mai parola perché quello di assisterlo è stato il suo modo per ringraziarlo per l’opportunità che ha dato a Flo non opponendosi alla sua scarcerazione.

Al Bikini Bar, Vinny va a trovare il suo amici Denny e i due chiacchierano delle conoscenze comuni. Casualmente Vinny viene a sapere dal barman del locale che qualche sera prima Ridge Forrester è stato lì e si è ubriacato. Poi, poiché non era in grado di guidare, è stato portato in una stanza del proprietario che si trova proprio sopra al bar e lì è rimasto in compagnia di Shauna. Secondo i sospetti di Denny, i due avrebbero trascorso la notte insieme. Brooke torna a casa e trova Thomas in salotto. Questa visione la stupisce molto ma la meraviglia si trasforma in rabbia quando il ragazzo inizia a mostrare il suo solito carattere. Il figliastro, che non si cura di nascondere la sua vera natura alla donna poiché sa benissimo che ormai Brooke ha capito chi è in realtà, le ricorda che se non si dimostrerà accondiscendente nei suoi confronti e gli permetterà di tornare sia a casa che alla Forrester, suo padre si renderà conto che lei è molto ostile nei suoi confronti e questo sicuramente non aiuterà la sua relazione. Poi sottolinea il fatto che tecnicamente non ha commesso alcun crimine e che quindi dovrebbe dimostrarsi più clemente. La Logan, però, non ha intenzione di perdonarlo e gli dice chiaramente che si tratta di una persona che non è degna di fiducia e che è pericolosa, in modo particolare per Hope e per Douglas. Poi accusa il ragazzo di non amare suo figlio e di sfruttarlo solo per i suoi scopi.



