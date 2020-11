Beautiful/ Anticipazioni puntate 9-14 novembre: Brooke e Ridge rapporti tesi

Beautiful, anticipazioni puntate 9-14 novembre

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 9 al 14 novembre, vedremo fra Brooke e Ridge i rapporti si fanno sempre più tesi. Mentre Brooke chiede l’aiuto di Bill per riuscire a raccogliere le prove contro il figliastro, Ridge affronta il figlio per sapere la verità sul suo coinvolgimento nella morte di Emma. Dopo che Thomas ha finalmente raccontato tutto al padre, Ridge gli promette che farà di tutto per evitare che finisca in prigione, per questo fa un accordo con il tenente Sanchez. Quando Brooke lo viene a sapere resta davvero sconvolta perché per lei la priorità è quella di proteggere Liam e Hope mentre il marito pensa solo a salvare il figlio. Steffy, però, non è dello stesso parere del padre e per questo motivo odia suo fratello per quanto ha fatto a lei e alla sua famiglia. Le ire di Steffy, però, si scagliano anche contro Flo per cui va a trovarla in prigione e le dice che non la perdonerà mai per tutto quello che le ha fatto. Fra Hope e Liam riscoppia la passione mentre Sally dice a Waytt di non riuscire ancora a fidarsi di lui al 100%.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Bill è in ospedale e affronta Thomas dicendogli che nulla servirà a salvarlo dalle sue ire e che dovrà pagare per quello che ha fatto a suo figlio, a sua nuora e alla nipote. Thomas prova a giustificarsi, dicendo che non è stata colpa sua se la bambina è stata sottratta ai genitori ma lo Spencer risponde che comunque lui ha tenuto il segreto e questo lo rende altrettanto colpevole. Mentre Bill lo aggredisce verbalmente, arriva Ridge il quale prova a difendere il figlio dalle invettive di Bill. Lo Spencer però ne ha anche per lui: dice al Forrester che se il figlio è uno smidollato è solo per colpa sua, perché ha sempre protetto i figli anche nelle situazioni in cui erano più colpevoli e per questo motivo deve finalmente imparare la lezione e capire che non tutto quello che fanno può restare impunito. Arriva il medico che ha in cura Thomas e caccia via entrambi dalla stanza perché il ragazzo ha bisogno di riposare. La discussione fra i due, però, continua anche fuori e lì Ridge gli dice che sa che le scelte che il figlio ha fatto sono sbagliate ma che la sua colpa è solo il silenzio e non altro. Bill, però, lo invita a far finalmente crescere i suoi figli e consentire che Thomas paghi in prima persona per le sue malvagità.

Anche Brooke discute dello stesso argomento con sua sorella Katie, negli uffici della Forrester. La Logan ha raccontato a sua sorella quello che ha confessato a Bill e le spiega che Ridge la vuole costringere a chiedere scusa a suo figlio per ringraziarlo per non averla denunciata alla polizia. Katie ovviamente è stupita ma Hope spiega che questa vicenda di Thomas sta creando non pochi problemi al suo matrimonio ma che, nonostante questo, non se la sente di perdonare il ragazzo. Troppe volte Thomas si è comportato male e non ha mai dovuto pagare in prima persona per i suoi misfatti. Ha tentato di uccidere Rick, ha manipolato Hope e ora sta provando a fare la parte dell’agnellino per riuscire a manovrarli ancora una volta. Questa volta, però, nessuno le farà cambiare idea e ora che Hope e Liam sono tornati insieme, Brooke farà di tutto per riuscire a proteggere la loro unione dalle grinfie di Thomas. Il ragazzo, intanto, sta sempre meglio e chiede con insistenza al medico di poter essere dimesso e tornare a casa sua. Il suo desiderio, infatti, è quello di riprendere il prima possibile la sua vita: Ridge ascolta questa conversazione e ha un attimo di titubanza perché non capisce a che cosa il ragazzo si riferisca.



