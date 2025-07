Anticipazioni Beautiful, prossime puntate americani in arrivo su Canale 5: tre protagonisti in ospedale, la trappola mortale di Luna Nozawa

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Dall’America, dove la programmazione è più avanti, arrivano anticipazioni importanti che annunciano una morte scioccante. Dunque, se non volete spoiler, questo è il momento di interrompere la lettura. Se invece siete desiderosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, vi sveliamo subito che la grande protagonista sarà Luna Nozawa, nipote di Sheila Carter.

La ragazza ha infatti organizzato una trappola, alla fine della quale tre persone finiranno in ospedale. Tutto accadrà nella villa sul mare di proprietà di Bill Spencer, dove sarà proprio Sheila la prima ad arrivare. Qui incontrerà Luna e cercherà di disarmarla, ma, come riporta SuperguidaTv, partirà un colpo che la colpirà al piede. Ricordiamo che Luna è mossa da un forte risentimento nei confronti di Steffy, a cui dà la colpa del non poter vivere una vita felice insieme a Finn, che avrà da poco scoperto essere suo padre.

Anticipazioni Beautiful, prossime puntate su Canale 5: tre protagonisti in ospedale, uno morirà

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano, dunque, che il secondo ad arrivare alla villa sarà Liam Spencer, preoccupato per quanto potrebbe accadere a Steffy. Ed è proprio per lei che rischia infatti la vita, cercando di disarmare Luna. In questo modo, parte un secondo colpo che becca stavolta Liam. L’uomo, però, non si arrende, e nonostante la ferita riesce prima a disarmare Luna e poi a spararle. Sheila, Luna e Liam sono portati d’emergenza in ospedale, e qui le sorti di uno dei tre precipitano.

Sheila Carter è immediatamente medicata ma la sua ferita non la mette a rischio. Scopre, tuttavia, che lo sparo comporterà l’amputazione del dito del piede, che è in realtà il secondo visto che il primo fu amputato per inscenare la sua morte. Anche Liam finirà sotto i ferri ma si salverà, mentre sarà la fine per Luna, che dopo un iniziale miglioramento, avrà una crisi che la porterà alla morte.