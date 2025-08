Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà nelle puntate americane, Steffy andrà via da Los Angeles. Cosa accadrà tra lei e Finn?

Sono tantissimi i telespettatori che ogni giorno hanno un appuntamento fisso con una storica soap opera americana, Beautiful. Va in onda su Canale 5 da oltre trent’anni e continua a conquistare un successo notevole dal punto di vista degli ascolti grazie alle sue intriganti trame. Su Canale 5 tiene compagnia ai suoi affezionati fan tutti i giorni alle 13.45, la domenica alle 14, gli episodi però possono essere visti anche sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Molti fan vanno a caccia di spoiler per scoprire cosa succederà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, c’è anche chi va a curiosare nelle puntate americane perché sono più avanti rispetto a quelle trasmesse ad oggi in Italia. In merito alle puntate americane sono trapelate sul web interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Queste fanno sapere che Steffy deciderà di lasciare Los Angeles.

Anticipazioni americane di Beautiful, Steffy saluterà Finn e andrà via: cosa succederà tra loro

I tantissimi fan della soap opera sapevano già che per un po’ non avrebbero visto Steffy, presto l’attrice Jacqueline MacInnes Wood diventerà mamma per la quinta volta ed è per questo motivo che dovrà assentarsi per un po’. Non sarà quindi un addio definitivo ma solo una pausa e in molti si chiedono già quando la rivedranno e come verrà giustificata la sua assenza. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful saranno tante le vicende che turberanno non poco la Forrester, però dopo la morte di Luna e la guarigione di Liam potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Anche il notevole cambiamento di Sheila la spingerà ad essere più serena, deciderà infatti di prendersi un po’ di tempo per lei facendo un lungo viaggio insieme ai suoi figli. La figlia di Ridge comunicherà a tutti che presto lascerà Los Angeles, Finn però non andrà con lei. Stanno forse attraversando un nuovo momento di crisi? I fan possono stare tranquilli, il dottore infatti non potrà partecipare al viaggio a causa dei suoi impegni professionali, tra lui e la moglie non c’è alcun problema. Prima di andare via Steffy saluterà il marito con un bacio passionale, lui scoprirà presto cosa sta nascondendo Li?