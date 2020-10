Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 12 al 17 ottobre: Ridge contro tutti!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 12 AL 17 OTTOBRE

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, Ridge decide di licenziare sia Zoe che Flo, nella convinzione che le due debbano essere punite per quanto hanno fatto. Shauna prova a convincere Flo che per rimettere le cose a posto e ottenere nuovamente il suo posto alla Forrester deve necessariamente parlare con Hope e cercare di farsi perdonare. Così la ragazza si introduce di nascosto nello chalet per incontrare le cugina ma non ottiene l’accoglienza sperata, anzi viene trattata in modo molto duro dalla Logan. Hope si reca poi da Steffy per prendere alcune cose di Beth e viene raggiunta da Thomas che prova a farsi perdonare per tutto quello che è successo, la ragazza però non casca nella sua trappola e gli dice di volere l’annullamento del matrimonio: il Forrester, però, la minaccia. Flo viene arrestata e Steffy riflette sul fatto che, ora che Hope ha di nuovo Beth, Liam non trascorre più il tempo a casa con lei e questo la fa sentire ancora più frustrata.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy si è rassegnata all’idea di dover restituire Beth alla legittima madre e per questo piange disperata. Ridge è molto dispiaciuto per la figlia e pensa che sia lei che Hope siano stati vittime di una grande ingiustizia visto che nessuna delle due poteva immaginare della storia che si celasse dietro l’adozione. Il momento più drammatico, però, è quando Steffy ritorna in soggiorno portando una valigia con tutte le cose essenziali della bimba nonché i suoi giocattoli preferiti. Poi chiede a Hope di tenere in braccio per l’ultima volta la piccola e la Logan non si oppone, ricordandole che lei sarà sempre una presenza costante nella vita della piccola e che non dimenticherà mai di chi si è presa cura della bambina quando la sua legittima madre non poteva. Poi le dice che il loro progetto di essere una grande famiglia allargata non è tramontato e che cresceranno insieme Beth. Poi Hope, Brooke e Liam vanno via con la bambina, per riportarla finalmente nella sua nuova casa. Ridge resta invece con Steffy che, una volta da sola, si abbandona ad un pianto disperato per aver perso sua figlia.

Una volta ritornato a casa, Ridge racconta alla moglie di tutto il dolore che la ragazza ha dovuto sopportare e si rammarica di non essere rimasto con la figlia. Brooke, che è felice per aver preparato lo chalet per i ragazzi e la bambina, si dice molto dispiaciuta per la figliastra ma ammette di essere molto felice per sua figlia e Liam ed è lieta di essere diventata nonna. Poi i due parlano di Thomas e di Flo e di come i due abbiano agito in modo subdolo per salvaguardare i propri interessi. La Logan non perde l’occasione di rinfacciare al marito di avergli sempre fatto notare che suo figlio era ossessionato da Hope e che nel suo comportamento c’era qualcosa che non andava ma Ridge si giustifica dicendo che voleva solo proteggere il ragazzo, avendolo sempre visto molto fragile. Intanto Hope e Liam sono finalmente a casa e fanno di tutto per far ambientare la piccola Beth. La ragazza ne approfitta per ricordare tutte le difficoltà che hanno vissuto per riuscire ad arrivare fino a questo punto e l’importante ruolo di Liam che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà ma ha lottato per rimettere insieme la sua famiglia. I due, però, non affrontano volutamente tutti gli argomenti che sono rimasti in sospeso e che costituiscono un ostacolo per la loro felicità come ad esempio il matrimonio che ancora lega Hope a Thomas.



