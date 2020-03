Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 16 al 21 marzo 2020: Thomas torna a Los Angeles

Beautiful, anticipazioni puntate 16-21 marzo 2020

Le puntate di Beautiful della prossima settimana saranno ricche di colpi di scena che ancora una volta rimescoleranno le carte in tavola. Dopo la morte di Caroline Spencer, avvenuta per un’embolia cerebrale, Thomas e il piccolo Douglas tornano a Los Angeles e si preparano per organizzare l’estremo saluto alla donna. Il marito è molto provato e teme che il bambino sia troppo piccolo per crescere senza madre, ma sia la famiglia Forrester che la Spencer si stringono intorno a loro per circondarli con affetto. Taylor, però, proverà a sfruttare la situazione a suo vantaggio e proverà a convincere Ridge che per Hope e Thomas potrebbe essere terapeutico intrecciare una relazione, così da superare i rispettivi lutti. Sicuramente fra Hope e Thomas sta nascendo un’intensa dovuta al fatto che l’uno capisce il dolore dell’altro ma l’obiettivo di Taylor è quello di far tornare insieme Liam e Steffy. Presa da questi intrighi, la psichiatra si lascerà trasportare dal momento e bacerà Ridge, del quale è ancora innamorata. Verranno però scoperti da Brooke che affronterà violentemente la sua eterna rivale.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy è a casa e parla con sua madre Taylor. Ha infatti comunicato alla donna la sua intenzione di andare via da Los Angeles per mettere distanza fra le bambine e Hope. Taylor reagisce molto male alla notizia in quanto incolpa la sorellastra di Steffy di essere la colpevole dell’allontanamento fra la giovane e Liam. Rivedendo se stessa e la sua storia con Ridge in quella di Steffy e Liam, fa di tutto per cercare di convincere la figlia a lottare per riprendersi l’amore della sua vita e di approfittare della debolezza della Logan che in questo momento non è lucida ed è la prima a spingere il marito fra le braccia di Steffy. Tuttavia la ragazza è contraria e non vuole seguire il consiglio della madre. Sa benissimo che all’epoca Liam la lasciò per il suo tradimento e quindi non vuole far soffrire l’ex marito ancora di più rovinandogli la vita ora che ha trovato la serenità con Hope. Taylor, però, non si arrende e già trama per portare a termine il suo piano. Anche Ridge ha una conversazione sullo stesso argomento con Liam. Al ragazzo chiede chiaramente se nelle sue intenzioni ci sia quella di assecondare le volontà della moglie e mettere fine al suo matrimonio per crescere Kelly e Phoebe insieme a Steffy ma lo Spencer dice chiaramente che non c’è alcuna possibilità che ritorni con Steffy perché ama sua moglie e con lei è intenzionato a superare il grave lutto che li ha colpiti.

Intanto alla Spencer Communication Sally e Waytt pranzano con Donna e Justin e tutti insieme commentano la grande grande trasformazione che Bill sta vivendo. Sally dimostra tutti i suoi dubbi mentre Waytt sembra più disposto a credere al cambiamento del padre e al desiderio di essere un buon genitore per lui, Liam e il piccolo Will. Donna comunica a tutti che, secondo la sua opinione, Bill e Katie dovrebbero tornare insieme, non solo per la felicità e la serenità del bambino ma anche perché, sotto sotto, i due si amano ancora e ora sono liberi da qualsiasi legame. Proprio per raggiungere questo obiettivo, la donna ha organizzato fra i due un appuntamento al ristorante durante il quale spera che riscoccherà la scintilla. In effetti il pranzo fra Bill e Katie procede davvero bene. Katie dice all’ex marito di essere molto stupita del suo cambiamento e Bill ribatte che Thorne è stato un pazzo a lasciarla. Proprio mentre le cose fra i due sembrano procedere serenamente, però, Bill riceve una sconvolgente telefonata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA