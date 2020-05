Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 18 al 23 maggio: Liam e Thomas allo scontro!

Pubblicità

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 18 AL 23 MAGGIO

Thomas ha capito di aver toccato le corde giuste con Hope e per questo motivo insiste nell’illustrarle il loro futuro insieme complicando le cose nelle nuove puntate di Beautiful. Nella settimana dal 18 al 23 maggio, molte le sorprese a Los Angeles. Sally racconterà a Thomas della rottura con Waytt dopo che lui ha scoperto del loro segreto e il Forrester sarà molto contrariato. Lo Spencer, invece, racconterà a sua madre Quinn di aver interrotto la sua relazione con Sally e la donna sarà molto felice, spingendolo a passare più tempo con Flo. In effetti fra Waytt e Flo scoppierà di nuovo la passione. Subito dopo la ragazza, insieme a sua mamma Shauna, si trasferirà a casa Forrester su invito di Quinn. Quinn, inoltre, si troverà a dover affrontare una discussione con Sally che, avendo capito che la donna è molto felice della sua rottura con Waytt, specifica a sua madre che farà di tutto per riprendersi l’uomo che ama e non si arrenderà di fronte a nulla. Liam riuscirà ad affrontare Thomas e lo accuserà di aver cercato di manipolare Hope durante la sua assenza. Gli ribadirà che, pur amando molto le sue figlie, non è intenzionato a tornare con Steffy perché è la moglie la donna che ama e che ha sposato. Thomas, però, non si darà per vinto e ribatterà che lui e Hope sono destinati a restare insieme per sempre e che Liam costituisce solo un ostacolo da eliminare.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Thomas dice a Hope che lui ha sofferto molto da piccolo a crescere con due genitori separati e che sa che anche per lei è stato difficile trascorrere l’infanzia senza poter conoscere il padre: per tutti questi motivi dovrebbe essere interesse di tutti fare in modo che Kelly, Phoene e Douglas possano avere entrambi i genitori. Sono molti i motivi per i quali è giusto che Hope lasci libero Liam di tornare con Steffy e che lei si costruisca una famiglia con Thomas. C’è il desiderio di tre bambini di avere due genitori, il fatto che Thomas sia sempre stato innamorato di Hope, anche quando aveva deciso di trasferirsi a New York per crescere il figlio insieme a Caroline. Inoltre il desiderio di Caroline che, prima di morire, ha espresso la volontà che fosse proprio Hope a crescere Douglas. Thomas finisce il suo discorso a Hope dicendo che sa che per il momento lei è confusa ma spera che un giorno, molto presto, possa prendere in considerazione la sua proposta e torni con lui. Hope non risponde e scappa via sconvolta.

Intanto la storia di Waytt e di Sally è arrivata al capolinea. Lo Spencer continua a sostenere di non poter perdonare il silenzio della fidanzata e che non avrà mai più fiducia in lei. Sally capisce che non è il momento di insistere e di farlo ragionare, quindi decide di raccogliere le sue cose, almeno quelle essenziali, e di lasciare l’appartamento del fidanzato. Waytt non si oppone perché sa che è la soluzione migliore per tutti. La Spectra, prima di andare via, dice a Waytt che tornerà a prendere le sue cose nei prossimi giorni, quando lui sarà al lavoro, e che va via con il cuore pieno di tristezza perché, anche se ha deciso lei di lasciare la casa che divideva con il fidanzato, continua ad amarlo e non smetterà mai di lottare per riuscire a recuperare il loro rapporto. Waytt non dice nulla e lascia che Sally vada via. Appena è solo in casa, chiama subito suo fratello Liam che è ancora a Parigi e gli dice di tornare subito a Los Angeles perché Thomas sta provando a rubarle la moglie. Liam è in panico e conferma che prenoterà un posto aereo per il giorno dopo.





