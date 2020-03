Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 30 marzo al 4 aprile: Thomas e Hope più intimi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 30 MARZO AL 4 APRILE

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful si stringerà sempre di più il legame fra Hope e Douglas che si prometteranno di prendersi cura l’uno dell’altra. Questo inevitabilmente porterà la ragazza a passare molto tempo con Thomas. Brooke, assistendo dall’esterno a quanto sta accadendo, sarà molto preoccupata per la situazione. Prima proverà a parlare con Ridge del piano di Taylor poi direttamente con la figlia per spingerla a salvare il proprio matrimonio. Infine rivolgerà le sue preghiere direttamente a Liam chiedendogli di fare di tutto per far sentire Hope amata e protetta. Intanto Bill e Katie decideranno di scoprire chi è il loro Cupido e resteranno molto stupiti dalla sua identità: è piccolo Will, frutto del loro amore. In uno sprazzo di lucidità Bill dirà a Katie che il bambino è riuscito a capire quello che loro due ancora faticano a dirsi. Scontro acceso fra Sally e Queen: la giovane Spectra accuserà la madre di Waytt di voler rovinare la sua relazione con il figlio.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally e Waytt hanno un confronto sul futuro lavorativo della ragazza. La Spectra parla al suo fidanzato dell’offerta fatta da Ridge e gli illustra i motivi per i quali accettarla sarebbe conveniente per la sua carriera. Waytt in un primo momento è molto contrariato perché aveva già fatto tanti progetti sul loro futuro personale e lavorativo insieme, ma Sally gli dice che nulla potrà intaccare la loro relazione e che i programmi di una vita insieme saranno anche più belli se lei sarà felice dal punto di vista lavorativo. Waytt alla fine, seppur riluttante, accetta la decisione della fidanzata e insieme vanno a comunicarlo a Bill. Una volta che lo Spencer senior resta da solo, viene raggiunto da Justin al quale racconta tutto il suo sollievo per la decisione presa dalla nuora: lanciarsi nel mondo della moda era solo un modo per accontentare suo figlio e per convincerlo a tornare nell’azienda di famiglia. Ora Sally resterà alla Forrester e Waytt, invece, continuerà a lavorare alla Spencer. Mentre si compiace per questo, viene raggiunto da Katie che ha ricevuto un messaggio di Bill che le chiedeva di andare subito in ufficio da lui. Peccato che in realtà non sia stato lo Spencer a inviarglielo quindi il loro Cupido è entrato di nuovo in azione per farli incontrare casualmente. Ad un incontro non casuale, invece, sono Queen e Flo che hanno deciso di pranzare insieme dopo essersi incontrate nell’ufficio di Waytt: la moglie di Eric ribatte ancora una volta il suo desiderio di rivedere insieme il figlio e la giovane barwoman.

Hope rientra a casa dopo una giornata di lavoro alla Forrester e Liam è molto felice di vedere che la moglie sta tornando alla normalità. Il ragazzo, però, è preoccupato del fatto che Hope sia ancora turbata per la proposta fattale dal piccolo Douglas e inizia a nutrire una certa gelosia nei confronti di Thomas. La Logan, però, lo rincuora dicendogli che ora sente tutto il suo amore e sa che qualsiasi cosa accada potrà contare sul supporto e sulla vicinanza del marito. Intanto a casa Forrester Brooke e Ridge si confrontano con Thomas per capire come poter aiutare Douglas a superare il dolore per la perdita della mamma. Il bambino, infatti, ricorda come l’anno precedente fosse stata la madre Caroline a realizzare il suo vestito per Halloween. Broke, allora, si offre di aiutarlo a preparare il costume nuovo per il prossimo novembre e il bambino la ringrazia dicendole che è davvero molto gentile, così come lo è anche Hope. Rimasti soli gli adulti, Thomas racconta di quanto suo figlio si stia affezionando alla ragazza.



