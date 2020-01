Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 7 all’11 gennaio: Wyatt e Hope cuore a cuore…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 7 ALL’11 GENNAIO

Finalmente si torna alla grande con le soap di Canale5 ben schierate e Beautiful pronta a fare scintille dopo oltre due settimane di pausa. Mentre Una Vita e Il Segreto sono andate in onda a singhiozzi, per la soap americana si è preferito uno stop netto rinunciando anche alle solite repliche delle ultime puntate del 2019 e così oggi il pubblico si troverà catapultata in una settimana breve che vedrà gli amati protagonisti andare in onda fino a sabato, compreso. Tutto è bene quel che finisce bene almeno per la messa in onda visto che con il resto si zoppica ancora un po’. Sono tante le questioni rimaste in sospeso ma ce n’è una che le mette tutte insieme ovvero l’adozione di Steffy. La donna aveva già fatto sapere di voler adottare una bambina per dare a Kelly una sorellina dopo il no di Hope a farle crescere insieme per via di Taylor, e adesso? Le anticipazioni delle puntate dal 7 all’11 gennaio di Beautiful, lasciano intendere che questa possibilità per Steffy si farà sempre più concreta e tutto grazie a Taylor e, in particola, a Reese.

WYATT E HOPE DI NUOVO INSIEME IN BEAUTIFUL?

Il dottore ha rivelato di occuparsi di queste cose e ha pronta una bambina per Steffy ed è così che si chiuso il 2019 all’insegna del mistero e del giallo per i fan di Beautiful. Nelle prossime puntate Steffy chiederà proprio a Liam di accompagnarla a conoscere questa piccola bambina, un dono del cielo, mentre Hope continuerà a chiudersi in sè stessa per affrontare da sola questo dolore e i sensi di colpa di una morte che, forse, rimanendo in città avrebbe potuto evitare. Intanto, al suo fianco arriva Wyatt. I due in passato hanno avuto e condiviso lo stesso dolore e sarà proprio il giovane cognato a farle visita per starle accanto in questo momento in quanto capisce bene quello che significa e vuole farle forza. Hope accetterà il suo conforto dopo aver chiuso fuori il mondo intero dal suo cuore?

