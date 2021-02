Beautiful/ Anticipazioni puntate dall’1 al 6 febbraio: Thomas sciolto nell’acido?

Beautiful, anticipazioni puntate dall’1 al 6 febbraio

Nelle puntate dall’1 al 6 febbraio di Beautiful, Hope riesce a trovare Douglas e lo affida alle cure di Charlie per andare a cercare Thomas. Tuttavia non riesce ad entrare nella sala delle lavatrici perché l’assistenza tecnica dice che è troppo pericoloso per via dell’acido contenuto nelle vasche. Di conseguenza la ragazza prende Douglas e va a casa della madre, avendo intuito che Thomas è morto per colpa sua e che il corpo non è stato ancora trovato perché è stato sciolto nell’acido. Quindi racconta alla madre tutto quello che è successo, dicendole che vuole subito avvisare la famiglia del ragazzo ma Brooke la ferma: potrebbe essere accusata di omicidio ma se nessuno verrà a sapere quello che è successo, tutti potrebbero credere che Thomas è andato via volontariamente. Alla Forrester, intanto, Ridge e Steffy si chiedono che fine abbia fatto il ragazzo, visto che dalla sera della cena con Hope non ha dato più sue notizie. Ovviamente tutti ignorano quello che è realmente accaduto, lo stesso Liam che vede Hope, però, molto sconvolta.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime di Beautiful, Thoms finalmente ha firmato i documenti per l’adozione di Douglas e ora pretende che la Logan gli dia quello che aveva promesso. Il suo obiettivo è quello di formare con la ragazza e il bambino una famiglia, senza contemplare né Liam né Beth, che secondo il Forrester devono stare con Steffy. Hope cerca di prendere tempo e propone al ragazzo di dire subito a Douglas della bellissima novità ma lo stilista si fa sfuggire che ha chiuso il bambino in uno sgabuzzino per avere modo di stare da solo con lei. Hope è sconvolta e non riesce a credere che l’uomo, pur di raggiungere i suoi scopi, tratti in questo modo il bambino. Per questo motivo esce di corsa dalla stanza nel tentativo di cercare il piccolo, seguita da Thomas che invece vuole convincerla a trascorrere la notte con lui, incurante del fatto che Douglas possa essere spaventato. Hope è in ansia: per quanto urli il nome del piccolo, il bambino non risponde e lei non riesce a trovarlo. Mentre fugge, non sapendo dove andare, entra nella sala delle lavatrici e qui viene braccata da Thomas che l’aggredisce tentando di baciarla. Hope, però, riesce a scansarlo: si divincola e scappa via ma urta inavvertitamente il giovane Forrester e non si accorge che il ragazzo cade in una delle vasche dell’acido.

Liam con Steffy e le bambine mentre Hope…

Mentre fra Hope e Thomas si sta consumando una tragedia, Brooke e Ridge sono a casa e litigano ancora per colpa dei figli. Il Forrester non vuole accettare l’idea che il figlio sia il mostro che la Logan dipinge e non le crede quando gli racconta di un episodio in particolare, quando il figliastro le ha vomitato in faccia tutto il suo disprezzo, dicendole che avrebbe fatto di tutto per evitare che resti con suo padre. Secondo il Forrester, però, sua moglie è troppo prevenuta nei confronti del figlio che, invece, sta cercando di fare di tutto per riuscire ad essere un buon padre e una persona migliore. Liam, invece, è andato con Beth a casa di Steffy per lasciare che le sorelline possano trascorrere del tempo insieme. Lo Spencer negli ultimi tempi si sfoga molto con la sua ex compagna, soprattutto perché crede che Hope sia ossessionata da Douglas e che sia disposta a tutto pur di ottenerne la custodia. Steffy gli dà ragione ma al tempo stesso non se la sente di condannare fino in fondo suo fratello, che è cresciuto molto solo visto che suo padre era più interessato ai suoi problemi sentimentali con Taylor e Brooke piuttosto che ai figli. E ora, purtroppo, la storia si sta ripetendo e anche Thomas si è innamorato di una Logan, la stessa che le ha portato via l’uomo che ama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA