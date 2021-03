Beautiful/ Anticipazioni puntate dall’1 al 6 marzo: Hope dice no a Thomas!

Beautiful, anticipazioni puntate dall’1 al 6 marzo

Nella puntata di lunedì 1 marzo, Hope decide di non accettare la proposta di Thomas di lavorare insieme alla linea Hope For The Future. Intanto Steffy e Ridge discutono dei reali motivi che hanno spinto il ragazzo a voler lavorare alla linea della Logan e si rendono conto che non è certo per una questione professionale. In ogni caso si rendono conto che l’azienda non può sostenere economicamente due linee simile, quella di Hope e quella di Steffy, quindi valutano l’idea di sospendere la prima mentre Thomas propone una sfida. Ridge è molto dispiaciuto perché, soprattutto ora che ha posto fine al suo matrimonio con Brooke, non vuole che l’ex moglie recepisca questa decisione come una punizione nei suoi confronti. Waytt e Liam si raccontano le novità dell’ultimo periodo e il primo confessa al secondo che Sally lo ha chiamato per sbaglio con il suo nome. Mentre Liam cerca di minimizzare l’avvenimento, il fratello non riesce a dimenticare questo episodio e rimette in discussione il suo matrimonio con la Spectra.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke dice a Ridge che non può accettare l’idea che Thomas possa fare di nuovo del male a lei oppure a sua figlia e di conseguenza non può riaccettarlo nella sua vita e nella famiglia come propone suo marito. Il Forrester, rendendosi conto che non c’è più nulla da dire, firma i documenti del divorzio e se li porta via per consegnarli per la registrazione. Prima di lasciare per sempre la casa nella quale ha vissuto come marito di Brooke, dice alla donna che una firma su un pezzo di carta non cambierà l’opinione che ha di lei e i sentimenti che ha sempre nutrito nei suoi confronti. Brooke, rimasta da sola, scoppia a piangere perché ha finalmente realizzato la fine del suo matrimonio. Nel frattempo, però, a casa di Eric Quinn prova a consolare Shauna, dicendole che se non è ancora tornato non necessariamente può voler dire che abbia fatto pace con la moglie. Subito dopo, però, arriva Eric e quando viene a conoscenza di ciò che potrebbe essere successo, corre subito a casa della Logan. Brooke lo accoglie in lacrime, annunciando la fine del suo matrimonio con l’uomo che ha sempre amato.

Brooke e Ridge all’addio?

Thomas riceve una telefonata da parte di Zoe che non ha più avuto sue notizie e vuole sapere come proceda il suo piano per riportarla a lavorare alla Forrester Creation. Il ragazzo la rassicura, dicendole che non l’ha dimenticata e che presto potrà mantenere le promesse fatte. D’altra parte, lei è l’unica persona con la quale può parlare liberamente, quindi farà di tutto per averla di nuovo in azienda. Aria di discussioni anche alla Spencer Publications, dove Hope sta cercando di spiegare a Liam di non aver ancora deciso se accettare o meno la proposta di Thomas di tornare a lavorare insieme. Lo Spencer non capisce perché la sua compagna possa solo prendere in considerazione un’idea del genere, anche perché il Forrester ha dimostrato più di una volta di riuscire a manipolarla come meglio crede. Per questo, nonostante lei provi a convincerlo di avere la situazione sotto controllo e lo invita a non temere perché mai potrebbe prendere in considerazione l’idea di perdonarlo, Liam le dice chiaramente che si oppone con tutte le sue forze all’idea che possano tornare insieme a lavorare e la invita a trovare, all’interno della Forrester, un altro creativo che possa sostituire Thomas come stilista di punta della collezione, portando anche una ventata di freschezza e novità.



