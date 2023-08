Beautiful/ Anticipazioni replica puntata 18 agosto 2023: Brooke fiduciosa su Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata in replica in onda il 18 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 agosto ci svelano che Taylor e Ridge si godono la reciproca compagnia, mentre Brooke è determinata a riportare a casa suo marito. Deacon si oppone alla decisione della Logan, spiegandole che avrebbe bisogno di un uomo che tiene davvero a lei, non uno come il Forrester che va e viene a suo piacimento. Brooke non è d’accordo col suo ragionamento ed è convinta che Ridge tornerà a casa prima possibile: al momento sta passando solo del tempo con Taylor.

Lontani da tutto e da tutti, Donna ed Eric sono al centro benessere e continuano a stare insieme. La Logan odia doverlo lasciare andare da Quinn, una moglie che in passato gli è stata infedele e che ora, per quanto si sforzi, non riesce a renderlo felice. Per questo motivo, la donna cerca di convincerlo a lasciarla per stare con lei. Eric non sa cosa pensare. Donna gli chiede se è innamorato di Quinn.

Nella puntata di oggi di Beautiful, problemi d’amore anche per Carter, che ammette con Quinn di non riuscire a non pensare a lei e ai bei momenti che hanno condiviso. Quinn ricorda al suo ex amante che si è impegnata con Eric, perché l’impegno del marito nei suoi confronti non è mai venuto meno. L’avvocato la rispetta per questa sua decisione, poi le chiede come funziona l’anello che ha regalato ad Eric: è un oggetto speciale che le permette di tenere sempre sotto controllo il suo stato di salute, e soprattutto il suo battito cardiaco. Quinn non ha detto nulla al marito di questa funzione perché non vuole dargli ulteriore preoccupazione.

Più tardi, Taylor racconta a Thomas i particolari del suo incontro con Ridge. Il ragazzo vede la cosa di buon auspicio poiché spera che i suoi genitori possano tornare insieme, al che la dottoressa gli fa notare che lo stilista si è trasferito da Eric e al momento non sembra intenzionato a stare da Brooke…

Beautiful: quando torna in onda?

Nella settimana di Ferragosto, Beautiful si è preso una pausa: dal 12 al 19 agosto andranno in onda le puntate in replica su Canale 5, per “tappare” i buchi nella programmazione. Le nuove puntate saranno trasmesse dal 21 agosto, quando accadrà di tutto. Le anticipazioni rivelano infatti che Sheila Carter riuscirà ad evadere di prigione grazie all’aiuto di una sua vecchia conoscenza, e scoprirà che suo figlio Finn è ancora vivo! La criminale non lascerà alcuna traccia, quindi il vice capo Baker farà affidamento a Ridge e Taylor per tentare di rintracciarla. Hope, invece, sorprenderà Donna baciare Eric. La Logan chiederà alla nipote di mantenere il segreto. Quinn comincerà a insospettirsi quando noterà che il battito cardiaco del marito raggiunge strani picchi in particolari momenti della giornata.

