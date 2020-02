BEAUTIFUL/ Anticipazioni settimanale 10-16 febbraio 2020: i dubbi di Xander

Le puntate della prossima settimana di Beautiful si preannunciano ricche di colpi di scena che porteranno scompiglio nelle vite di tutti i protagonisti. Il ritorno di Byll Spencer sarà motivo di rottura fra Katie e Thorne, geloso per l’ingerenza dell’uomo nella sua vita matrimoniale e soprattutto in quella della moglie. Hope, invece, si convincerà che per il bene delle piccole Kelly e Phoebe sarebbe meglio che Liam la lasciasse per tornare con Steffy. Racconterà del suo piano alla madre Brooke la quale farà di tutto per evitare che questo accada. Con il ritorno dello Spencer, il figlio Waytt inizierà ad accarezzare l’idea di tornare a lavorare nell’azienda del padre. Il ragazzo vorrebbe coinvolgere anche la fidanzata Sally in questa avventura, soprattutto alla luce dei risultati non eccezionali che le sue proposte a Hope hanno ottenuto. Sally, però, sogna di far risorgere dalle sue ceneri la Spectra Creation e così per accontentarla e vederla felice, Waytt perorerà questa causa con il padre, riuscendo ad ottenerne il consenso. Ci sarà un duro confronto, infine, fra Zoe e Reese durante il quale la ragazza dirà al padre che con lei il suo segreto è al sicuro e che non lo giudica per quanto ha fatto.

BEAUTIFUL: LA PUNTATA DEL 9 FEBBRAIO

Tanta carne al fuoco nelle ultime puntate di Beautiful. Ecco il riassunto di cosa è accaduto, dopo avervi anticipato cosa accadrà nelle prossime puntate. Xander prova a tirare su il morale di Zoe proponendole qualcosa di romantico per San Valentino ma non ci riesce. La ragazza continua a pensare che ci sia altro sotto e vorrebbe dare risposta a molte domande che l’angosciano. Xander dà ragione alla fidanzata e ammette che ci sono molte cose che non quadrano, come la coincidenza che sia proprio Steffy Forrester ad aver adottato la bambina di Flo, ma ricorda alla fidanzata che non può introdursi nuovamente a casa del padre in cerca di prove. Flo, dal canto suo, è in ansia per le tante domande di Zoe e così scrive a Reese chiedendo di essere contattata. L’uomo legge il messaggio e riflette su cosa fare. Alla Forrester Creation, intanto, Hope riceve in regalo due biglietti per una cena al teatro meridionale da Pam che in questo modo cerca di riportarla alla vita sociale. La donna le dice di aver avuto molti dubbi su cosa regalarle, perché era in cerca di qualcosa che le dimostrasse il suo affetto, ma aveva paura che Hope potesse offendersi; la ragazza, però, la rassicura e la ringrazia per la sua vicinanza.

BEAUTIFUL: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Protagonisti delle ultime trame di Beautiful, Sally e Waytt vogliono presentare alla giovane Logan la loro nuova idea per la linea sportiva della Hope For Future pensando così di riuscire a coinvolgerla di più nel lavoro. Sally ha disegnato alcuni modelli e glieli mostra sperando che questo possa dare nuovo slancio alla linea. Katie e Thorne, a casa loro, si raccontano le loro vicende passate mentre fanno progetti per la serata di San Valentino: Donna ha promesso di prendersi cura di Will e la coppia potrà quindi godersi una serata romantica. L’uomo racconta alla moglie di averla sempre ammirata da lontano perché l’ha da subito reputata come l’unica persona della famiglia Logan con un certo autocontrollo. Quando però Katie si rammarica per non aver iniziato prima la loro storia d’amore, Thorne le ricorda che se si fossero innamorati e sposati in passato, rispetto a quando poi in realtà è accaduto, lei non avrebbe avuto Will e lui non sarebbe diventato padre di Aly. Dice poi alla moglie di amarla davvero tanto e di ritenersi fortunato per tutto quello che ha avuto dalla vita, ma proprio per questo non riesce proprio a confessarle quanto ha da dirle.





