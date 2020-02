Beautiful/ Anticipazioni settimanali 3-9 febbraio: i dubbi di Zoe su Flo

Beautiful, anticipazioni puntate 3-9 febbraio

Nelle prossime puntate di Beautiful, per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio, Zoe inizierà a nutrire sempre più dubbi su Flo e così si introdurrà nuovamente a casa di Reese per scoprire che cosa nasconde la donna. Dopo aver affrontato Flo, si convincerà che il figlio che la donna dice di aver partorito è di suo padre Reese, così in cerca dei documenti fa una scoperta sconvolgente: i documenti di adozione coinvolgono anche Steffy Forrester. Liam intanto si dimostrerà preoccupato per l’attaccamento che Hope mostrerà nei confronti di Phoebe. La cosa, invece, renderà molto felice Steffy che in questo modo spera di poter passare più tempo con Liam per provare a riconquistarlo. Intanto sullo sfondo Taylor trama per riportare Liam fra le braccia di Steffy.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Hope racconta a tutti i membri della sua famiglia che si sente colpevole della morte di Beth: si è infatti addormentata in quelli che crede essere gli ultimi istanti di vita della piccola. In realtà Reese la sedò per effettuare lo scambio di bambini. Per riuscire a tirarla su di morale, Kathy e Donna portano il mattino dopo la colazione a casa di Brooke e le quattro donne cercano di ritagliarsi un momento di serenità. All’improvviso arriva Liam e le donne cercano di coinvolgerlo nella conversazione e gli chiedono se secondo lui la piccola Kelly assomiglierà di più a Steffy una volta cresciuta. Liam è molto stupito per tutte queste domande e non nasconde la sua preoccupazione. Secondo lui, infatti, Hope non si è ancora ripresa dal dolore per la morte della loro figlia e avere una neonata in famiglia non l’aiuta a superare la sofferenza per la perdita. Hope, però, lo rassicura perché dice che dopo aver preso in braccio Phoebe ha sentito uno strano ed immediato benessere e che spera di poter ripetere l’esperienza molto presto. Liam non è di certo l’unico a preoccuparsi. Anche Brooke, la madre di Hope, teme che la figlia adottiva di Steffy possa destabilizzare il già precario equilibrio della ragazza e soprattutto ha paura che Liam, per il senso di dovere che da sempre lo contraddistingue, possa decidere di lasciare Hope per Steffy così da aiutarla a crescere non solo la loro figlia Kelly ma anche la nuova arrivata, adottata esclusivamente dalla Forrester.

Intanto Sally e Wyatt vanno a casa di Steffy per conoscere la piccola Phoebe. Wyatt è il primo a notare una certa somiglianza fra le due bambine e anche Steffy è costretta ad ammettere che sono per certi versi simili. Quella che sembra una strana coincidenza in realtà è la dimostrazione che le due bambine sono effettivamente sorelle in quanto entrambe figlie di Liam: Kelly è il frutto della relazione fra l’umo e Steffy, Phoebe è figlia di Liam e Hope. Wyatt comunque è molto sospettoso e fa moltissime domande sulla provenienza della piccola. Steffy tenta di giustificarsi raccontando di aver conosciuto la mamma della bimba, una certa Flo, e di aver saputo da lei che il padre non ne voleva più sapere e così si è vista costretta a dare in adozione la figlia. Steffy racconta inoltre che in realtà aveva proposto alla donna di restare a far parte della vita della bimba, magari attraverso delle visite mirate, ma Flo si è rifiutata dicendo che per la piccola era meglio tagliare per sempre i legami con la madre naturale. Intanto alla Forrester, Zoe cerca il fidanzato Xander e quando lo trova gli racconta della sorpresa che ha avuto quando si è recata a casa del padre. Inoltre gli racconta delle sue preoccupazioni e del timore che la donna e il padre nascondano qualche segreto.



