Beautiful/ Anticipazioni “ultima” puntata 31 luglio: Liam e Hope, l’addio…

Beautiful, anticipazioni “ultima” puntata 31 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 31 luglio, Liam proverà a convincere Hope che non deve essere frettolosa e buttarsi via per dimenticare la sofferenza per la fine del loro matrimonio e soprattutto non deve fidarsi di Thomas perché l’uomo vuole solo manipolarla. Hope, però, si è molto raffreddata nei confronti di Liam e gli dice che, anche se lo amerà per sempre, ora è tempo di guardare avanti e di far procedere la sua vita come lui ha fatto con la sua. Ridge si dimostrerà davvero felice del riavvicinamento fra Liam e Steffy, anche perché è convinto che in questo modo anche Hope sarà pronta per una nuova relazione con Thomas. Steffy, però, conosce molto bene il suo ex marito e sa che potrebbe essere stato solo un evento passeggero. La Forrester non vuole affrettare i tempi e soprattutto non vuole approfittare delle sofferenze di Hope per riavere accanto l’uomo che ha sempre amato, anche quando lo Spencer era sposato con la Logan.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Su input di Steffy, Liam decide di andare a casa di Hope per chiederle scusa del comportamento del giorno prima ma soprattutto per raccontarle che ha trascorso la notte precedente con Steffy. Hope è al cottage con sua madre che tenta di convincerla che Liam sta soffrendo molto per la fine del loro matrimonio e che la strana reazione del giorno prima in realtà è solo la dimostrazione di questo dolore. Hope, però, non è convinta di questo e pensa che in realtà il ragazzo stia voltando pagina. Mentre le due discutono arriva proprio lo Spencer e Brooke lascia che i due possano parlare da soli. Liam si sente molto in colpa per essere andato a letto con Steffy e quindi decide di raccontare tutto ad Hope, aggiungendo però che quello che è accaduto non vuol dire che sono tornati insieme né che lei la ami e abbia smesso di amare la Logan. Hope accoglie molto male la notizia perché è la dimostrazione lampante che fra loro sia davvero finita. Tenta, però, di essere forte e dice a Hope che ha fatto il passo della sua nuova vita e che, pur se soffre a saperli a letto insieme, comunque questa notizia rappresenta quello che lei ha sempre desiderato, ossia che Liam ritornasse nella sua vera famiglia. Per questo, con il cuore sofferente, dice comunque al suo ex marito che è il momento di dirsi addio per sempre e guardare avanti.

Thomas con una scusa va a casa di Steffy perché vuole sapere se la droga che ha sciolto nel bicchiere di Liam ha dato i suoi frutti. La sorella dapprima non vuole dire nulla perché sa che il fratello userà qualsiasi informazione per manipolare Hope, poi la sua gioia diventa troppo incontenibile per mantenere il segreto e così si confida con lui. Quando Thomas mostra tanto entusiasmo per la notizia, Steffy lo placa subito dicendogli che aver trascorso una notte di passione non vuol dire essere tornati insieme e che comunque il suo rapporto con Hope dovrebbe evolvere a prescindere da quello che Liam deciderà di fare. Ovviamente questa precisione non ha alcun effetto sul ragazzo che va via in fretta e furia: deve andare a casa per convincere Douglas a consegnare da parte sua l’anello di fidanzamento a Hope, così finalmente loro tre saranno una famiglia. Steffy, invece, riceve la visita di Ridge il quale si dimostra subito molto felice della novità e dice alla figlia che è sicuro che questo è solo il preludio del bellissimo futuro che avrà con Liam.



© RIPRODUZIONE RISERVATA