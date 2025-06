Lo scorso anno Beautiful è approdato a Roma, stavolta è stata la città di Napoli ad ospitare la storica soap opera americana. Diverse scene sono state girate nella città partenopea tra Piazza Municipio, Castel Nuovo, Via Toledo, Borgo Marinaro e altri ancora. Gli episodi andranno in onda su Canale 5 l’anno prossimo, alcune scene sono state girate anche a Capri con la partecipazione di Ginevra Lamborghini e Valeria Marini. Thorsten Kaye veste i panni di Ridge da tredici anni, in una recente intervista rilasciata al settimana Oggi ha chiaramente detto che disprezza il suo personaggio.

Thorsten Kaye ha fatto sapere che non gli piace come si comporta ‘Ridge’ con le donne, a parer suo un vero uomo deve essere capace di prendere una decisione e mantenerla. In merito alle vicende di Beautiful, anche quelle assurde, ha detto che la cosa più importante è che piacciano ai telespettatori. Ha anche confessato che non aveva mai visto la soap prima di far parte del cast e non la guarda nemmeno adesso. In televisione la soap americana va in onda da oltre trent’anni e continua ancora a conquistare un notevole successo, come mai? Secondo lui dipende dal fatto che le trame raccontano relazioni proibite, litigi e conflitti ma a trionfare sono sempre l’amore e la famiglia.

‘Brooke’ ama l’Italia, l’attrice confessa di essere diversa con gli uomini nella realtà

Anche Katherine Kelly Lang si è lasciata sfuggire qualche rivelazione, tra le varie cose ha fatto sapere di essere innamorata dell’Italia e che le piacerebbe viverci quando non interpreterà più il ruolo di Brooke a Beautiful. Nella soap è sempre stata una donna molto passionale, trasgressiva e seducente, nella realtà però è decisamente diversa, infatti è romantica e innamorata della famiglia.

Anche se veste i panni di Brooke da ben 38 anni Katherine Kelly Lang ha fatto sapere che sono molto diverse, si somigliano solo dal punto di vista professionale perché sono entrambe forti, instancabili e determinate, nella sfera privata però non si somigliano affatto. L’attrice ci ha tenuto a precisare che non si comporta come il suo personaggio con gli uomini, lei è una donna indipendente che non ha bisogno di avere un uomo al suo fianco per stare bene.

