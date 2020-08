Beautiful, bambole gonfiabili sul set/ Video delle riprese al tempo del Covid

Per non dire addio a baci e abbracci in una soap come Beautiful su cui si poggia tutto, ecco arrivare sul set manichini e bambole gonfiabili. Quella della soap è una delle poche produzioni americane che ha preso il via dopo lo stop a causa del Covid 19 e questo significa dover mettere in campo tutto quello che è previsto nei protocolli di sicurezza, distanziamento sociale compreso. Già nei giorni scorsi alcuni video hanno mostrato una scena di Ridge e Shauna in cui i due hanno girato singolarmente rivolgendosi ad un manichino e poi, al montaggio, sono finiti insieme come se fossero stati davvero nella stessa stanza. Fin qui niente di male se non fosse che proprio le restrizioni hanno costretto la produzione a mettere in campo quelle che sembrano bambole gonfiabili che, però, all’occhio umano sembrano non essere sfuggite.

BAMBOLE GONFIABILI SUL SET DI BEAUTIFUL MA…

In particolare, proprio sulla pagina social di TwittamiBeautiful è possibile vedere Ridge e Brooke in una scena insieme (molto probabilmente hanno girato in momenti diversi) prima con un dialogo e poi con un abbraccio. Proprio nel momento dell’abbraccio si nota subito che Ridge in realtà non sta abbracciando la vera Brooke ma che, al suo posto, c’è una bambola gonfiabile con tanto di parrucca che spicca subito facendosi notare. Inutile dire che i fan hanno subito iniziato a fare storie e alcuni hanno ironizzato sulla cosa soprattutto alla luce del fatto che queste scene andranno in onda negli Usa adesso, in piena emergenza, ma che in Italia le vedremo tra un anno o poco meno. A quel punto sembreranno ancora più assurde? Lo scopriremo solo vedendole. Attualmente la soap non è in onda su Canale5 perché in pausa per l’estate e solo il 24 agosto tornerà in onda.



