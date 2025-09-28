Cambio di programmazione su Canale 5 nella giornata di oggi domenica 28 settembre: Beautiful non va in onda, lascia spazio ad Amici
Cambio di programmazione in casa Mediaset per la giornata di oggi, domenica 28 settembre. Beautiful, la celebre soap opera di Canale 5, non va in onda a causa di una variazione dei palinsesti. Le vicende della famiglia Forrester restano dunque congelate fino a lunedì, quando riprenderà regolarmente l’appuntamento quotidiano coi nostri protagonisti. Nessun cambiamento, per quanto riguarda i week end, nella giornata di sabato infatti Beautiful resta saldamente al suo posto.
La domenica invece lascia spazio al pomeridiano di Amici, che proprio da oggi riparte con una nuova edizione ricca di novità. Ad ogni modo per gli amanti della soap opera non è detta l’ultima parola, nel senso che nelle prossime settimane Beautiful potrebbe anche riapparire nel palinsesto domenicale, magari in una collocazione diversa da quella abituale.
Al momento la certezza è rappresentata da Amici al posto di Beautiful la domenica pomeriggio, ma come dicevamo non si può escludere una nuova collocazione per la soap anche la domenica. Ad oggi non sembra esserci posto per Beautiful, ma i telespettatori potranno consolarsi con le puntate quotidiane che continueranno ad andare in onda dal lunedì al sabato.
Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito comingsoon.it, la pausa della soap nel fine settimana potrebbe essere solo temporanea. Qualora dovesse ridursi il tempo dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, dopo la puntata d’apertura generalmente più ricca e dalla durata maggiore, Beautiful potrebbe riprendersi un po’ di spazio. Un’ipotesi non confermata al momento, ma che può prendere corpo prossimamente. Non resta dunque che attendere.