Beautiful Creatures, la sedicesima luna/ Video, su Italia 1 il film con Emma Thompson

Beautiful Creatures – la sedicesima luna va in onda oggi, venerdì 15 novembre, su Italia 1 in prima serata. Il titolo è tratto dal romanzo intitolato, per l’appunto, La sedicesima luna, scritto da Kami Garcia e Margaret Stohl. La produzione è stata gestita dalle agenzie Warner Bros. Entertainment e Alcon Entertainment, con la distribuzione in Italia curata da Eagle Pictures. La sceneggiatura e la regia sono invece state supervisionate da Richard LaGravenese, statunitense che ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come miglior sceneggiatore nel 1992 con La leggenda del re pescatore. Il ruolo di protagonista è stato invece affidato ad Alden Ehrenreich, interprete che si è fatto apprezzare per le pellicole Twixt, Stoker, L’eccezione alla regola e Solo: A Star Wars Story. Viene affiancato dalla collega australiana Alice Englert, a sua volta capace di farsi conoscere grazie alle sue performance in Flame of the West, Ginger & Rosa e The Lovers. Il cast viene completato da attori del calibro di Emma Thompson, Jeremy Irons, Viola Davis, Thomas Mann, Margo Martindale ed Emmy Rossum.

Beautiful Creatures – la sedicesima luna, la trama del film

La trama di Beautiful Creatures – la sedicesima luna si apre con la presenza di Ethan, un giovanotto che vive nella Carolina del Sud, all’interno della piccola località di Gatlin. La sua vita è abbastanza noiosa e lui non vede l’ora di andarsene al college. Le cose cambiano quando arriva nella cittadina Lena, una ragazza misteriosa nipote di uno zio ancora più intriso di segreti. La comunità viene letteralmente rivoluzionata da simili arrivi, sia sotto l’aspetto morale che dal punto di vista puramente atmosferico. Ethan si innamora perdutamente di lei e cerca di avvicinarsi, anche se a poco a poco il muro che li separa viene abbattuto. Tuttavia, si viene a scoprire che Lena è una Maga che potrebbe essere richiamata o dalla Luce o dalle Tenebre quando avrà compiuto i suoi sedici anni di età. Tale situazione potrebbe persino portare ad uccidere il suo tanto adorato ragazzo. L’amore potrebbe essere un motivo sufficiente per evitare una fine del genere, o forse no.

Il trailer di Beautiful Creatures – la sedicesima luna





© RIPRODUZIONE RISERVATA