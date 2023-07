Beautiful e Un altro domani/ Anticipazioni puntate 1° luglio: Hope e Brooke contro Liam

Beautiful e Un altro domani in onda oggi sabato 1° luglio

Beautiful e Un altro domani tornano in onda oggi, sabato 1° luglio, con nuove puntate. Anche nel primo sabato di luglio, le soap opera di canale 5 tornano in onda con nuove avventure e nuove emozioni. La soap opera americana da anni fa compagnia al pubblico italiano che si è appassionato anche alle avventure della soap opera spagnola. Cosa accadrà, dunque, nelle nuove puntate delle due soap opera?

Al centro della nuova puntata di Beautiful ci sarà ancora Liam che continua a dividersi tra la famiglia con Hope e quella con Steffy che sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Nella puntata di Un altro domani, invece, Julia potrebbe scoprire la verità su Leo, ma cosa accadrà nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutto.

Beautiful: anticipazioni 1° luglio

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, sabato 1° luglio, Carter prova a rasserenare Quinn che teme per il suo rapporto con Eric. Quinn, infatti, teme che Eric si stia allontanando da lei, ma Carter prova a rincuorarla non sapendo che, in realtà, Eric ha ritrovato un rapporto con Donna con cui ha ricominciato a vedersi.

Liam, nel frattempo, continua a trascorrere il suo tempo sia con Hope che con Steffy. Tuttavia, Hope sente il marito molto distante e, insieme a Brooke, si scaglia contro di lui. A scatenare tutto è il non ritorno di Liam a casa e il fatto che non l’abbia neanche avvisata. Brooke, inoltre, pensa anche al suo rapporto con Ridge: la Logan pensa che Forrester stia per tornare a casa, ma non è così.

Un altro domani: anticipazioni puntata 1° luglio

Non solo Beautiful. Anche Un altro domani torna in onda oggi, sabato 1° luglio. Victor incontra Carmen che si dice dispiaciuta per l’atteggiamento remissivo di Victor e quando quest’ultimo si dimette dalla falegnameria non fa nulla per fermarlo. Nel frattempo, Sebas va da Julia per dirle la verità su Leo, ma quest’ultimo, intervenendo, glielo impedisce.

Kiros chiede dei giorni a Carmen per sostenere un esame, ma quest’ultima, non sapendo dei suoi impegni, non glieli concede, ma quando Kiros perde degli appunti, tutto potrebbe cambiare. Nel frattempo, Mario continua a non fidarsi di Leo e decide di affrontarlo.

