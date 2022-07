Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 11 luglio: Zoe tradita, David dice addio…

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate dell’11 luglio: tradimenti e colpi di scena

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio dell’11 luglio su Canale5, svelano tradimenti e colpi di scena per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Zoe scoprirà che Carter l’ha tradita, ma non ha idea che è proprio l’amica Quinn la donna con cui l’avvocato si frequenta. In Una vita, invece, David prenderà le distanze di Valeria, dopo che quest’ultima ha rifiutato il suo bacio. Tutto gioca a vantaggio di Aurelio, ma ci penserà Genoveva a mettere i bastoni tra le ruote al marito.

Beautiful: Carter e Quinn ancora travolti dalla passione

Nella puntata di Beautiful dell’11 luglio scopriremo che Zoe cerca di convincere Eric a riappacificarsi con Quinn, sperando così di ricambiare il favore dell’amica che si era resa disponibile a parlare con Carter. L’avvocato, dal canto suo, non riesce ancora a perdonare la modella perché nella sua mente c’è solo Quinn. I due, dopo essersi ripromessi di non vedersi più, finiscono di nuovo per cedere alla passione e vanno a letto insieme. In quel momento, Zoe bussa a casa di Carter e scopre la presenza di un’altra donna.

Una vita, anticipazioni puntata 11 luglio: David rifiutato da Valeria, se ne va di casa…

Le anticipazioni di Una vita dell’11 luglio rivelano che David decide di andarsene dalla casa che condivide con Valeria. Dopo essersi sentito rifiutato, non se la sente più di continuare questa farsa con lei. La situazione volge a favore di Aurelio, che non aspettava altro che liberarsi di lui. Il Quesada tenta di abusare di lei, e viene salvata proprio da David. Genoveva si schiera dalla parte di Valeria. Intanto, Dori dà a Felipe un ultimatum: dovrà ridurre le sue medicine.

