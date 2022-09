Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Carter con Quinn, Rodrigo torturato

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate 15 settembre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio del 15 settembre su Canale5, svelano nuovi colpi di scena e intrighi per i personaggi torturati per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Quinn e Carter sono ancora insieme nel loft, ma concordano sul fatto che non possono continuare a vedersi. La Fuller sa che Eric sarebbe andato su tutte le furie se avesse saputo che erano ancora coinvolti. Proprio in quel momento, l’avvocato riceve una video chiamata da Eric, che per poco non coglie lui e la moglie sul fatto.

Beautiful/ Anticipazioni 14 settembre: tra Carter e Quinn è di nuovo passione...

Beautiful, anticipazioni 15 settembre: Paris aiuta Steffy e Finn

Nella puntata di Beautiful del 15 settembre scopriremo inoltre che alla casa sulla spiaggia, Paris fa visita a Steffy e Finn per aggiornare la giovane Forrester sui risultati della sua fondazione. Steffy è soddisfatta. Quando poi Hayes inizia a piangere, la sorella di Zoe si offre di aiutare la coppia: inizia a cantare e ciò rilassa il neonato. Intanto alla Forrester, Brooke e Ridge discutono sull’articolo che elenca i due come co-CEO dell’azienda, un titolo che spetta in realtà a lui e sua figlia Steffy.

Don Diamont di Beautiful come Bill Spencer/ "Dopo due lutti guardo sempre avanti"

Una vita, anticipazioni 15 settembre: Aurelio tortura Rodrigo

Per quanto riguarda le anticipazioni di Una vita del 15 settembre, nella prossima puntata vedremo Alodia chiedere ad Azucena di insegnarle a ballare il Charleston. Intanto, Guillermo ha realizzato un prototipo per brevettare l’invenzione di Hortensia: un bastone e un asciugamano per pulire. David dice a Valeria di aver rivelato alla stampa il rapimento di Rodrigo: in questo modo la notizia si diffonderà in paese e tutti scopriranno la vera personalità di Aurelio. Quest’ultimo, però, non se ne preoccupa e continua a torturare Rodrigo affinché gli riveli la formula segreta…

Beautiful/ Anticipazioni 13 settembre: Finn chiede a Steffy di sposarlo ma lei...

L’affare Fausto passa alla stampa. Lolita è sorpresa di quanto sia ben informato Ramón, ed entrambi ne restano devastati. Dopo aver brevettato il manico per pulire, Liberto invita Pascual a cena. La serata è piacevolissima e Pascual e Hortensia si uniscono a loro: le differenze tra loro sembrano essere appianate, e i due finalmente si parlano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA