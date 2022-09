Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 17 settembre: l’offerta di Steffy, Alodia cambia

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate 17 settembre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio del 17 settembre su Canale5, svelano nuovi colpi di scena e intrighi per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Carter non è pronto a lasciare andare Quinn e le confessa i suoi sentimenti. La donna è però decisa a troncare per il bene di entrambi, nonostante anche lei ricambi il suo amore.

Beautiful/ Anticipazioni 16 settembre: Carter e Quinn vengono quasi scoperti da Eric

Alla casa sulla spiaggia, Finn e Steffy ringraziano Paris per il prezioso aiuto con Hayes. La coppia poi apprende che la sorella di Zoe non ha un posto dove andare al momento, quindi la figlia di Ridge le fa una proposta inaspettata: trasferirsi da loro in attesa che trovi una sistemazione migliore. In questo modo, Paris potrà aiutare Steffy con il bambino, senza dover assumere un’altra tata, e allo stesso modo potranno continuare a lavorare insieme.

Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre: la proposta di Brooke, Ridge è sconvolto...

Beautiful, anticipazioni 17 settembre: Brooke sospetta della nuova fiamma di Carter

Nella puntata di Beautiful del 17 settembre scopriremo inoltre che dopo aver chiuso la videochiamata con Carter, Eric ha fretta di far partire le pratiche del divorzio. Brooke è contenta che finalmente lo stilista abbia capito che tipo di persona sia Quinn, tuttavia lei e Ridge continuano a chiedersi chi sia la misteriosa donna con cui Carter ha iniziato a frequentarsi, ignorando ovviamente che si tratta proprio della moglie di Eric.

In quell’istante, Quinn e Carter si sono appena detti addio; la Fuller rimane sul ciglio della porta del suo loft, mentre l’avvocato fissa intensamente il quadro della donna, rimasto nel suo appartamento perché incapace di disfarsene come Eric gli aveva ordinato.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Carter con Quinn, Rodrigo torturato

Una vita, anticipazioni 17 settembre: Aurelio passa al contrattacco

Per quanto riguarda le anticipazioni di Una vita del 17 settembre, nella prossima puntata vedremo Aurelio passare al contrattacco. Stanco di non aver ottenuto nessuna informazione, il Quesada continuerà a torturare Rodrigo, arrivando addirittura a pensare di ucciderlo se lui non gli rivelerà la formula del gas tossico che lui preme ad avere. Intanto, stanca di passare inosservata alla sua famiglia e, soprattutto, al marito, Alodia cambia radicalmente il suo stile e il suo modo di comportarsi.

Azucena sopporta sempre meno Ángel. La ragazza è stufa del suo corteggiatore e non sa come sbarazzarsi di lui. Nel frattempo, sua madre si avvicina a Pascual. Sembra che la chimica tra i due stia crescendo e potrebbe sbocciare in qualcosa di più…

© RIPRODUZIONE RISERVATA