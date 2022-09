Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy sposerà Finn, Aurelio trema

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate 23 settembre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio del 23 settembre su Canale5, svelano nuovi colpi di scena e intrighi per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Steffy rivela a Ridge che Finn le aveva chiesto di sposarlo, ma lei ha esitato. Lo stilista le chiede se prova ancora qualcosa per Liam, ma sua figlia le risponde che è felice di stare con Finn, e vuole solo stare con lui.

Quindi suo padre la esorta ad accettare la proposta di matrimonio perché pensa che il dottore sia un ottimo compagno per lei e ne apprezza le sue doti professionali e umanitarie. L’unico problema è che Steffy vorrebbe prima conoscere i genitori del suo futuro sposo, e davanti a questa richiesta, Finn è sembrato piuttosto turbato. E se il dottore nascondesse qualcosa?

Beautiful, anticipazioni 23 settembre: Paris e Zende, momenti di tenerezza

Nella puntata di Beautiful del 23 settembre scopriremo inoltre che alla Forrester, Paris ammira l’ultimo design di Zende e raccontano quanto sono felici di essersi incontrati. I due condividono momenti di tenerezza: il giovane afferma di essere grato di averla nella sua vita, e lei si sente allo stesso modo. Poi Zende le chiede se ha notizie di Zoe. Paris ha ricevuto alcuni messaggi e ha aggiornato la sorella dicendole che si è trasferita da Steffy e Finn. I due vengono interrotti proprio da quest’ultimo, che arriva in ufficio.

Una vita, anticipazioni 23 settembre: Aurelio cerca di rimediare

Per quanto riguarda le anticipazioni di Una vita del 23 settembre, nella prossima puntata vedremo Aurelio cerca di rimediare alla rivolta organizzata dai residenti di Acacias, quindi convoca i signori a una riunione nel ristorante di Pascual, per parlare dei laboratori che intende aprire. Il Quesada spera così di sedare ogni manifestazione contro di lui, augurandosi, allo stesso tempo, di ingraziarsi il favore dei signori del quartiere.

Intanto, Azucena è ancora sconvolta dopo aver visto Guillermo baciare Claudia, e le sorelle Rubio la esortano a riprendere la sua relazione con Angel (anche in seguito al regalo a sorpresa che il suo corteggiatore le ha fatto). La ragazza è però sommersa da mille dubbi perché prova ancora qualcosa per Guillermo. Le cose, però, potrebbero essere molto diverse…

