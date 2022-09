Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 24 settembre: Paris e Zende, Felipe ha una novità

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate 24 settembre: Zende e Paris definiscono la loro relazione

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio del 24 settembre su Canale5, svelano nuovi colpi di scena e intrighi per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Zende e Paris hanno accettato di non correre troppo con la loro relazione. Stanno uscendo insieme, e c’è chiaramente un’attrazione, ma sono colleghi e se succedesse qualcosa, non vorrebbero rovinare le loro carriere. I due vengono interrotti da Finn, giunto in ufficio per cercare dei documenti da portare a Steffy.

Beautiful/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy vuole sposare Finn, ma c'è un problema

Rimasti soli, Finn dice a Paris che può restare nella casa sulla spiaggia tutto il tempo che vuole. A Steffy non dispiace affatto avere un’amica vicino.

Beautiful, anticipazioni 24 settembre: Brooke e Katie parlano di Bill

Nella puntata di Beautiful del 24 settembre scopriremo inoltre che alla Forrester Creations, Brooke e Katie parlano di Bill e ridono: il breve tempo in prigione non l’ha cambiato affatto. La più giovane delle Logan aggiorna la sorella, dicendole che ora Bill potrà passare più tempo con Will. Brooke aggiunge che Liam e Hope stanno facendo lo stesso con i loro figli. Il discorso si sposta su Steffy e Finn, di come il destino ha fatto in modo che si incontrassero proprio in quella circostanza in ospedale.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy sposerà Finn, Aurelio trema

Paris torna ad ammirare l’ultimo design di Zende, quest’ultimo è felice che abbiano deciso di prendere le cose un po’ più lentamente. Non vuole mettere a rischio i sentimenti che prova con lei. Paris è d’accordo; non vuole che la loro relazione diventi oggetto di discussione in ufficio, come succede con gli altri.

Una vita, anticipazioni 24 settembre: Felipe ha una notizia da dare…

Per quanto riguarda le anticipazioni di Una vita del 24 settembre, nella prossima puntata vedremo Ángel che cerca di baciare Azucena, ma lei lo rifiuta. Come se non bastasse, Casilda rivela a Guillermo il motivo per cui Azucena ha deciso di smettere di parlare con lui (il motivo è noto, lo ha visto baciare Claudia, e non lo perdona). Aurelio, dopo quanto accaduto di recente, decide di incontrare i vicini del quartiere per mostrare loro i laboratori che sta costruendo e conta sul favore della stampa, che metterà una buona parola.

Beautiful/ Anticipazioni 22 settembre: Quinn non vuole più ferire Eric, ma lui...

Intanto Felipe decide di invitare a casa sua le persone a lui più vicine, e lo fa perché ha qualcosa di molto importante da raccontare… Lolita, dopo aver appreso la notizia che Fausto Salazar è morto per mano della polizia, inizia ad avere dei sospetti su suo suocero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA