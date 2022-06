Beautiful, Morto il figlio di Jack Wagner/ Trovato senza vita in un parcheggio

Morto Harrison, il figlio di Jack Wagner di Beautiful

Grave lutto a “Beautiful”. Harrison Wagner, figlio di Jack Wagner, è stato trovato senza vita in un parcheggio a Los Angeles lo scorso 6 giugno. Jack Wagner ha interpretato per tanti anni Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester e interesse amoroso di Brooke Logan e Bridget Forrester. Harrison, 27 anni, era il secondo figlio dell’attore e dell’ex moglie Kristina, conosciuta sul set della serie “General Hospital”. Da Kristina, Jack ha avuto anche Peter (31 anni) mentre in gioventù è diventato padre per la prima volta di Kerry, che ha riconosciuto solo in un secondo momento. In uno degli ultimi scatti che il giovane aveva postato su Instagram, Harrison sorride accanto al padre Jack: “Tale padre, tale figlio”.

Il dolore del fratello Peter e della fidanzata Sophia

Harrison era stato un giovane con grossi problemi di alcol, droga e depressione negli anni passati, quando era anche scappato da casa senza far sapere nulla di sé per settimane. Al momento, come riporta E! News, non sono ancora note le cause del decesso. Il dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che il figlio di Jack Wagner è stato trovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood, la morte è stata ufficialmente dichiarata alle 5:14 di notte. Il fratello Peter ha reso omaggio al fratello condividendo uno scatto del passato: “Sempre con te”. La fidanzata Sophia Bui ha dedicato un lungo post al fidanzato prematuramente scomparso: “Ho il cuore spezzato. Sette anni, a intermittenza, ma ci siamo amati. Nel bene e nel male. Nella malattia e nella salute… Non sono mai stata sola in questo mondo con te. Eri il balsamo che leniva la mia anima. Tu eri il mio ragazzo. Spero di essere stato di conforto per te. Sceglierò sempre di amarti in questo mondo e in qualsiasi altra vita”.

