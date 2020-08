Beautiful non va in onda oggi, 3 agosto/ Cosa vedremo dopo le vacanze?

Beautiful, oggi, 3 agosto, non va in onda

Beautiful non va in onda oggi, 3 agosto, ma ci vorrà ben dopo Ferragosto per rivedere in tv la nostra soap preferita. In attesa di sapere se i Forrester torneranno da lunedì 24 agosto, quello che sappiamo è che nella puntate di Beautiful che andranno in onda Hope dovrà fare i conti con il fatto che Steffy e Liam hanno passato la notte insieme e convinta di dover andare avanti con la sua vita, accetterà la proposta di matrimonio di Thomas. Il Forrester, avendo paura che la ragazza potesse nuovamente rifiutare l’anello di fidanzamento, ha coinvolto il piccolo Douglas, convinto che questo avrebbe intenerito la ragazza facendola capitolare. In effetti il suo piano ha effetto e Hope, pur sapendo che avrà contro tutti, decide di accettare la richiesta di Thomas, con la speranza che Douglas possa colmare il suo desiderio di maternità. Quando Thomas proverà a baciarla, però, la Logan si ritrarrà chiarendo immediatamente che il loro matrimonio non significa che loro saranno una coppia ma è una scelta fatta solo per ufficializzare la sua genitorialità di Douglas. Il Forrester farà finta di accettare la decisione di Hope ma aspetterà il momento del matrimonio per reclamare i suoi diritti coniugali. Quando Brooke verrà a sapere della decisione della figlia, proverà a fare di tutto per impedirlo, convincendo Liam ad andare con lei a parlare con Ridge ma il marito reagirà in maniera molto diversa rispetto a quanto si sarebbe immaginata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. La discussione fra Liam e Hope va avanti in modo molto doloroso. Nonostante la Logan sia ancora molto innamorata del suo ex marito e soffra all’idea che lui abbia voltato pagina così facilmente, andando a letto con Steffy, ha capito che non c’è più futuro per loro perché finalmente lo Spencer è tornato dalla sua famiglia. La loro conversazione, però, viene interrotta da Thomas che piomba in casa di Hope come se fosse la sua, facendo finta di non sapere per quale motivo Liam sia lì: il suo atteggiamento fa innervosire lo Spencer e fra i due inizia un violento litigio fino a che Hope tronca la discussione, pregando Thomas di lasciarla da sola con Liam. A quel punto lo Spencer cerca di metterla nuovamente in guardia sulle manipolazioni del Forrester, chiedendole apertamente se lei lo ama: Hope risponde che non lo ama e non lo amerà mai perché non è come lui ma che, visto che ormai Liam è andato avanti con la sua vita, anche lei deve farlo e Thomas e Douglas sono la risposta che stava cercando, quella corda alla quale aggrapparsi per riavere una vita.

Ridge è a casa di Steffy e festeggia la notizia che la figlia gli ha dato, cioè che la notte insieme lei e Liam sono stati a letto insieme. La Forrester prova a smorzare l’entusiasmo del padre, come in precedenza aveva fatto con il fratello: è stata solo una notte e non è detto che torneranno insieme perché in fondo al suo cuore sa benissimo che il ragazzo ama ancora Hope. Ridge è incredulo e non capisce per quale motivo lo Spencer non voglia impegnarsi con la madre delle sue figlie ma Steffy lo rassicura: sa benissimo che Liam ha bisogno di più tempo ma si fida molto sia di lui che di Hope, sa che tutti vogliono la stessa cosa e per questo non ha dubbi sul fatto che tutto andrà a buon fine. Ridge si sente rassicurato da questa spiegazione e confessa a Steffy che, se lei e Liam torneranno insieme, ci sarà modo anche per Thomas di coronare il suo sogno d’amore con Hope. Steffy è molto stupita dal fatto che il padre faccia il tifo per questa coppia, anche contro il parere della moglie Brooke, ma Ridge aggiusta il tiro dicendo che vuole solo che i suoi figli siano felici e che realizzino i propri sogni, accanto alle persone che amano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA