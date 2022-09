Beautiful non va in onda oggi, perché?/ Anticipazioni prossima puntata 20 settembre

Beautiful non va in onda oggi, spazio al funerale della Regina Elisabetta II

Beautiful non va in onda oggi 19 settembre: salta l’appuntamento con l’amata soap americana per un motivo ben preciso. Canale5 infatti seguirà in diretta che seguirà il funerale della Regina Elisabetta II, e dopo ci sarà uno speciale dedicato alla sovrana inglese. Il cambio di programmazione sarà così delineato: la mattina, a partire dalle 11:00, la rete Mediaset propone un lunghissimo appuntamento con Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, che per l’occasione ripercorrerà il momento storico della morte della Regina Elisabetta II.

Lo speciale poi lascerà il posto al TG5 per tutta la prima fascia pomeridiana, occupando quindi lo spazio di Beautiful nell’ora di pranzo. Il telegiornale seguirà il post funerale della sovrana, un momento solenne non solo per la monarchia inglese, ma anche per tutto il mondo, che assisterà in diretta all’evento storico. Beautiful tornerà quindi in onda martedì.

Beautiful, anticipazioni prossima puntata 20 settembre 2022

La programmazione di Beautiful riprenderà regolarmente da martedì 20 settembre 2022, sempre a partire dalle 13:45 su Canale5. Nelle anticipazioni della prossima puntata, Ridge ed Eric parleranno della presenza di Brooke in azienda, mentre Carter cercherà di far ragionare i due sulla linea di gioielli di Quinn. Il Forrester senior, infatti, vorrebbe estromettere la moglie da ogni affare di famiglia, ma l’avvocato esorta Eric a mettere da parte i suoi sentimenti personali e trovare un modo per mantenere viva la linea di Quinn. Ridge è d’accordo, mentre Brooke comincia a sospettare di Carter e teme che tra lui e la Fuller ci sia ancora qualcosa.

Intanto, Wyatt interroga sua madre su quanto accaduto con Carter e le chiede perché abbia sabotato in quel modo il suo matrimonio con Eric. Inoltre continua ad essere sospettoso su di lei e crede che gli stia nascondendo qualcosa. Infine, nella casa sulla spiaggia, Paris inizia il suo trasloco: è felice di stare con Steffy e Finn che l’hanno accolta a braccia aperte.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter non è pronto a lasciare andare Quinn e le confessa i suoi sentimenti. La donna è però decisa a troncare per il bene di entrambi, nonostante anche lei ricambi il suo amore. Finn e Steffy ringraziano Paris per il prezioso aiuto con Hayes. La coppia poi apprende che la sorella di Zoe non ha un posto dove andare al momento, quindi la figlia di Ridge le fa una proposta inaspettata: trasferirsi da loro in attesa che trovi una sistemazione migliore. In questo modo, Paris potrà aiutare Steffy con il bambino, senza dover assumere un’altra tata, e allo stesso modo potranno continuare a lavorare insieme.

