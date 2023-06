Beautiful non va in onda oggi, perché?/ Il 13 giugno 2023 la soap si ferma ancora

Beautiful non va in onda il 13 giugno 2023

Anche oggi Beautiful si ferma: il 13 giugno la soap si prende una nuova pausa, dopo la giornata di ieri. La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto i palinsesti Mediaset, costringendo molti programmi ad essere soppressi. Di conseguenza, anche le soap, che di solito animano il pomeriggio di Canale 5, non saranno trasmesse. Al posto delle vicende dei Forrester andrà in onda uno speciale del Tg5 che occuperà tutta la fascia oraria dedicata a Beautiful e alle soap della rete del biscione. L’appuntamento con l’informazione è dalle 13:45, dopo il notiziario dell’ora di pranzo, fino alle 18:25 circa.

Beautiful salta la messa in onda del 13 giugno ma tornerà presto su Canale 5 per raccontarci come prosegue la storia legata alla sparatoria di Shiela, in cui Finn è rimasto vittima. Scopriremo le condizioni di Steffy, che si è appena svegliata e sta lentamente prendendo conoscenza. La guarigione sarà davvero lunga per la giovane figlia di Ridge e Taylor, e farà fatica a parlare così come a ricordare la notte di quel terribile incidente.

Beautiful non va in onda oggi: quando torna su Canale 5?

Stando alle informazioni dalla guida tv di Mediaset, Beautiful dovrebbe tornare regolarmente in onda mercoledì 14 giugno su Canale 5. Le anticipazioni ci svelano che Steffy è sveglia, ma non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto la notte della sua sparatoria. A fatica, la giovane chiede dell’acqua. Thomas pensa che la sorella dovrebbe provare a scrivere i suoi ricordi, ma Sheila, temendo di venir scoperta, interviene per sottolineare forse è troppo prematuro sforzarla in questo modo. Del resto, si è appena ripresa, ma non è del tutto in grado di formulare una frase di senso compiuto. Ridge però insiste e continua a pressare sua figlia con domande sulla notte della sparatoria, senza giungere a un risultato concreto. Steffy riesce solo a sussurrare qualche parola sconnessa. Sheila tira un sospiro di sollievo: per il momento è salva.

Nel corridoio dell’ospedale, Zende avvisa Carter di cosa è successo a Steffy e Finn, mentre Liam chiede a Thomas, appena uscito dalla stanza di sua sorella, se ci sono miglioramenti. Il giovane stilista afferma che il peggio è passato, ma Steffy riesce a parlare a fatica. La sua famiglia dovrà starle vicino il più possibile, anche perché prima o poi dovranno comunicarle che Finn è morto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, tutti sono in ospedale in grande apprensione per Steffy, che si sveglierà poco dopo. Sheila, oppressa dai sensi di colpa per aver ucciso suo figlio ed essendo l’unica a saperlo, è sul punto di compiere l’estremo gesto. La donna sale sul tetto dell’ospedale e pensa di farla finita. L’intervento di Taylor evita il peggio, ma il dramma è dietro l’angolo: la dottoressa scivola, nel tentativo di salvarla, e rischia di cadere giù. Sheila l’afferra saldamente e riesce a salvarla. Le due donne restano vicine e capiscono di poter contare l’una sull’altra.

Zende e Paris arrivano in ospedale e restano in attesa di notizie insieme a Liam e Hope. In quel momento, Steffy si sveglia e tutta la famiglia si riunisce accanto a lei. La ragazza fa fatica a riprendere conoscenza, però ha un sussulto quando riconosce Sheila, entrata nella stanza per accertarsi che la giovane non ricordi nulla della sparatoria…











