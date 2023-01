Beautiful non va in onda, perché?/ Stop per la Befana, ecco quando torna la soap

Perché Beautiful non va in onda il 6 gennaio?

Beautiful non va in onda il 6 gennaio su Canale 5. Per il giorno della Befana, la soap si prende un brevissimo stop, ma tornerà presto sulla rete Mediaset. Al posto delle vicende della casa di moda Forrester Creations ci sarà la replica del Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano, che occuperà tutta la fascia oraria destinata alle soap di Canale 5. Dall’Auditorium Conciliazione, Federica Panicucci conduce una serata spettacolare con artisti nazionali ed internazionali accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema.

Quando torna quindi in onda Beautiful? Per rivedere le storie sentimentali e professionali di Ridge, Brooke, Eric e tutti gli altri bisognerà aspettare sabato 7 gennaio 2023, quando la soap tornerà regolarmente in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, ossia dalle 13:45 alle 14:30 (il sabato, Beautiful va in onda con una doppia puntata, quindi si allunga la programmazione). Preparatevi perché ci saranno tanti colpi di scena con Hope e Finn che resteranno senza parole vedendo i loro rispettivi genitori, Deacon e Sheila insieme…

Beautiful, anticipazioni puntata del 7 gennaio

Nella puntata del 7 gennaio di Beautiful, Hope e Finn sono andati a pranzo a Il Giardino. Sheila e Deacon, che sono già lì, intravedono i loro rispettivi figli. La Carter incita Sharpe ad allearsi con lei e a non lasciare la città: non devono perdere questa opportunità, se vogliono essere nelle loro vite, e devono farlo insieme. A quel punto, dopo essersi assicurata che sia Hope che Finn li vedano, Sheila fa qualcosa di inaspettato. Spinge Deacon verso di sé e lo bacia, dicendogli di reggerle il gioco. Hope e Finn restano sconvolti nel vedere quello spettacolo e si chiedono cosa stiano combinando insieme. In realtà fa tutto parte di un piano architettato dalla Carter, che incoraggia il suo partner a baciarla a sua volta.

Steffy e Liam concordano sul fatto di voler passare più tempo insieme a Kelly. Entrambi sono contenti che Hope e Finn li stiano supportando e si chiedono di cosa stiano discutendo a pranzo. Steffy spera che stiano parlando di tenere Sheila e Deacon fuori dalle loro vite. Liam pensa che questa sia l’unica cosa che hanno in comune: i genitori ex detenuti. È certo che Hope convincerà Finn a tenere Sheila lontano da lui.

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 gennaio: Sheila e Deacon sono una coppia?

Nella puntata del 7 gennaio di Beautiful, Finn vuole andarsene, ma Hope è determinata ad affrontare suo padre, quindi si precipita al tavolo e chiede di sapere cosa ci fa Deacon lì con Sheila! Lui ridacchia dicendo che di solito non è un tipo da grandi gesti, e si presenta a Finn dopo che Sheila finge di essere sorpresa che anche suo figlio sia lì. Sheila spiega che quando Deacon era in prigione si sono tenuti in contatto, e poi confessa loro che ora sono una coppia!

