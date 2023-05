Beautiful oggi 6 maggio non va in onda: perchè?/ Spazio all’incoronazione di Re Carlo

Beautiful: ecco perchè oggi non va in onda

Brutte notizie per gli appassionati di Beautiful che oggi, sabato 6 maggio, resteranno orfani delle avventure dei protagonisti della soap opera americana. Beautiful, da anni, fa compagnia ai telespettatori di canale 5 andando in onda tutti i giorni dalle 13.40 alle 14.10. Se prima, Beautiful andava in onda dal lunedì al venerdì, da diverso tempo, la soap fa compagnia ai telespettatori anche durante il fine settimana. Oggi, però, Brooke, Ridge, Taylor, Steffy, Sheila, Deacon e tutti gli altri protagonisti resteranno in panchina per lasciare spazio alla Cerimonia d’Incoronazione di Re Carlo III.

Per raccontare l’evento storico, canale 5 ha deciso di lasciare spazio a “Speciale Verissimo e Tg5 presentano: l’incoronazione di Carlo III“ che va in onda dalle 11 fino alle 15.45. Al posto di Beautiful, dunque, spazio a Re Carlo e alla Regina Camilla.

Beautiful: ecco quando va in onda

Quando tornerà Beautiful in onda? La soap opera americana tornerà in onda domenica 7 maggio, alle 14, con nuove ed appassionanti avventure. Dopo la scelta di Ridge di chiudere definitivamente la storia con Brooke, il pubblico di canale 5 potrà assistere alla gioia di Thomas e Steffy che sperano di poter vedere nuovamente i genitori insieme. L’entusiasmo di Steffy e Thomas, tuttavia, sarà frenato dalla stessa Taylor, dubbiosa che Ridge sia realmente pronto a tuffarsi in una nuova relazione.

Brooke, invece, sarà sempre più disperata per aver perso Ridge a causa di un errore e la figlia Hope proverà ad aiutarla a rialzarsi per riprendere in mano la sua vita. Spazio, inoltre, anche a Carter e Paris: i due cederanno alla passione o Carter riuscirà a frenarsi?

