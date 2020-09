BEAUTIFUL/ Anticipazioni 12 settembre: Hope e Steffy momento di grande complicità…

Brooke è a casa di Hope perché desidera aiutare la figlia negli ultimi preparativi per il matrimonio che si terrà il giorno successivo. Nonostante cerchi di non far vedere a Hope la sua preoccupazione, è evidente che la donna non è felice delle imminenti nozze e, appena vede un attimo di titubanza negli occhi della ragazza, prova a dirle nuovamente che non è pronta e che dovrebbe attendere ancora un po’ prima di prendere un impegno così definitivo. Questa volta, però, la Logan junior non nega e ammette che si appresta a celebrare il matrimonio senza amare il suo futuro sposo ma spinta solo dal desiderio di avere una famiglia. Proprio il pensiero di Douglas, però, e il dolore che ancora sente per la morte di Beth la spingono ad accettare il suo destino e ad andare fino in fondo, per consentire almeno al bambino di avere una famiglia felice. Il giorno dopo, quindi, per mantenere fede alla promessa fatta non tanto a Thomas quanto a Douglas, Hope inizia a prepararsi per il matrimonio che sancirà per sempre la fine della sua storia d’amore con Liam.

BEAUTIFUL, DOVE ERAVAMO RIMASTI

A casa di Steffy, lo Spencer non ha di certo trascorso una notte serena. Nonostante i ripetuti tentativi della sua nuova compagna di calmarlo, Liam pensa con orrore che Hope, l’amore della sua vita, sta dicendo per sempre addio al loro sogno di una famiglia insieme per unirsi in matrimonio con un uomo che non ama e che è riuscito a convincerla semplicemente manipolandola e facendo leva sulla sua situazione di dolore e debolezza. Il ragazzo non vorrebbe andare al matrimonio ma alla fine decide di partecipare e per questo motivo inizia a prepararsi, convinto a portare con sé anche Kelly e Phoebe. L’idea dello Spencer è quella di riuscire a parlare con la ragazza almeno un attimo prima della celebrazione, così da convincerla a desistere dal suo proposito o quanto meno ad aspettare prima di stringere un legame che dovrà essere per tutta la vita. Liam non lo sa ma anche Steffy ha la stessa intenzione: la ragazza, pur consapevole che con Hope fuori dai giochi la sua relazione con Liam diventerà più stabile, decide comunque di essere leale nei confronti della sorellastra e per questo, mentre si preparano insieme per il matrimonio, le chiede se davvero sposare suo fratello è quello che desidera nella vita e la invita a riflettere attentamente prima di giungere all’altare. Alla fine, anche se non è sicura al 100% della sua decisione, comunque Hope si fa forza convinta di non poter deludere le aspettative del piccolo Douglas che vede in lei la sua nuova mamma e soffrirebbe troppo di questo ennesimo distacco.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 12 SETTEMBRE

Nella puntata di sabato 12 settembre, dopo le tensioni iniziali Hope e Steffy vivono un momento di grande complicità nella stanza nella quale la Logan si sta preparando per le nozze. Forte dell’appoggio della sorellastra e della promessa che cresceranno insieme i loro figli, Hope si sente pronta ad andare avanti e sposare Thomas, anche se ormai è chiaro a tutti che la ragazza non ama il suo futuro sposo. Nel frattempo Thomas è in giardino, dove è stato allestito l’altare e dove ci sono i pochi ospiti che hanno accettato di partecipare al matrimonio. A parte Ridge, palesemente dalla parte del figlio, tutti gli invitati dimostrano molto scetticismo nei confronti di questo matrimonio e non vedono di buon occhio l’imminente unione e il giovane Forrester ha il suo bel da fare per riuscire a convincere tutti della bontà dei suoi sentimenti ma soprattutto di quelli di Hope. Alla celebrazione è stato invitato anche Waytt ma non è ancora presente Flo che sta facendo di tutto per arrivare in tempo e parlare con Hope prima delle nozze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA