Beautiful sbarca a Roma: iniziate le riprese/ Anticipazioni: colpo di scena per Liam?

Beautiful: iniziate le riprese a Roma

Come era stato annunciato nelle scorse settimane, il cast di Beautiful è atterrato in Italia per registrare le nuove puntate. Non è la prima volta che la soap opera americana sceglie l’Italia come location di puntate appassionanti. In passato, infatti, Beautiful ha scelto Venezia, il Lago di Como e la Puglia, in particolare le città di Polignano a Mare, Alberobello e Fasano. Stavolta, invece, la scelta è ricaduta su Roma che, con le sue bellezze storiche, ha incantato il cast della soap opera americana. Per le strade della capitale sono già cominciate le riprese che, naturalmente, restano top secret.

Tuttavia, dalle prime indiscrezioni, pare che con le puntate italiane, la storia della soap opera subirà diversi colpi di scena. Scott Clifton, in un’intervista diffusa dall’Ansa, ha fatto intendere che proprio durante il periodo a Roma il suo Liam Spencer subirà un cambiamento radicale che stravolgerà anche la sua vita. Protagonisti delle puntate italiane saranno anche Ridge e Brooke? Cosa accadrà alla storica coppia della soap?

Beautiful anticipazioni: torna la passione tra Brooke e Ridge in Italia?

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, Brooke e Ridge stanno attraversando un momento difficile. Un bacio con Deacon ha scatenato la dura reazione di Ridge che, sentendosi tradito e senza più alcuna fiducia nella moglie, ha deciso di mettere fine al loro rapporto non senza sofferenza. La rottura con Brooke ha permesso così a Ridge di riavvicinarsi a Taylor, ma cosa accadrà in futuro tra la Logan e Forrester? L’amore tra Brooke e Ridge che anima la soap dalle prime puntate, è destinato a spegnersi per sempre?

Dalle prime indiscrezioni pare che proprio durante le puntate girate in Italia, tra Brooke e Ridge tornerà nuovamente la passione. Non è escluso, inoltre, che proprio a Roma accada qualcosa tra Hope e Thomas. Infine, salvo clamorosi colpi di scena, pare che la guest star delle puntate italiane di Beautiful sarà Jasmine Carrisi ovvero la figlia di Albano e Loredana Lecciso.











