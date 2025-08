Beautiful, oggi - 2 agosto 2025 - si ferma con l’ultima puntata inedita: da domani le repliche, ecco quando torna in onda con le nuove puntate.

E’ arrivato quel periodo dell’anno; agosto è per antonomasia il mese in cui la tv si concede un minimo di letargo e anche Beautiful si ferma. La soap opera più seguita e longeva di sempre offrirà al pubblico delle repliche per non far sentire troppo la mancanza e partiranno proprio oggi, 2 agosto 2025, con l’ultima puntata inedita. Appuntamento sempre su Canale 5 ma gli appassionati sono ovviamente in trepidante attesa rispetto a quelli che saranno i risvolti futuri alla ripresa a pieno regime della programmazione.

L’interrogativo non può che essere uno: quando tornano in onda le nuove puntate di Beautiful? L’ultimo episodio prima dell’avvio delle repliche – oggi, 2 agosto 2025, l’ultima puntata prima della pausa estiva – ha letteralmente spiazzato i fan con una serie di colpi di scena tutt’altro che prevedibili. Una situazione che ovviamente alimenta la curiosità in riferimento alle anticipazioni e soprattutto sul ritorno in onda delle nuove puntate della celebre soap opera statunitense.

Anticipazioni Beautiful: nuove puntate a settembre e colpi di scena in vista: ecco cosa ci aspetta

Thomas alle prese con delle gravi accuse, ma da parte di chi? Ovviamente di Xander tornato alla carica e sarà Finn a prendere una decisione sconvolgente; queste le anticipazioni per la puntata di oggi, 2 agosto 2025, e che segnano la fine delle puntate inedite della stagione in corso dato che Beautiful si ferma in vista della pausa estiva. Tutto rimandato alla messa in onda delle nuove puntate che, a oggi, non ha ancora una data precisa. Nessuna informazione in merito ma stando a ciò che genericamente ogni anno viene sancito, la macchina della soap opera dovrebbe riaccendere i motori verso metà/fine settembre.

Ma cosa ci dicono le anticipazioni Beautiful in vista delle nuove puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva? Come anticipato, il passato di Thomas sarà l’elemento fulcro; qualcosa che potrebbe coinvolgere non solo la sua vita ma anche quella di chi lo circonda, in particolare Steffy e Hope. Risvolti a tinte rosa per Bill e Poppy, sempre più uniti e forse pronti a rendere pubblica la realtà dei loro sentimenti. Per il resto, toccherà attendere il ritorno di Beautiful, stimato per il prossimo settembre.